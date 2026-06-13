Barcelone ne peut pas empêcher l'Espagne d'utiliser Lamine Yamal

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Barcelone ne peut pas empêcher l'Espagne d'utiliser Lamine Yamal

Le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, a fait le point sur l'état de Lamine Yamal avant le match d'ouverture du groupe de la Coupe du Monde 2026 contre le Cap-Vert. Bien que la star du FC Barcelone se soit récemment remise d'une blessure au genou, l'équipe nationale est prête à le faire jouer pour le match d'ouverture. C'est ce que rapporte Goal.com .

La condition physique de l'ailier de 18 ans, qui a manqué plusieurs semaines en club, inquiète la direction du FC Barcelone. Cependant, Luis de la Fuente a balayé les inquiétudes concernant la santé du jeune talent. L'entraîneur a noté que si Yamal n'est peut-être pas encore prêt à jouer 90 minutes, il peut aider son équipe pendant une partie du match.

"Il est prêt à participer au match de lundi. Nous évaluerons la situation. Le football est une activité risquée ; on peut se blesser en 3 minutes comme en 90 minutes. Nous nous soucions de la santé des joueurs, mais nous ne devons pas oublier que le premier match de la Coupe du Monde est décisif", a déclaré le sélectionneur espagnol lors d'une conférence de presse à Chattanooga.

Habituellement, les clubs essaient de gérer le temps de jeu de leurs stars pendant les trêves internationales, mais les règles sont différentes pendant la Coupe du Monde. Malgré les échanges entre Barcelone et la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF), la décision finale appartient uniquement au staff technique de l'équipe nationale.

Ainsi, Hansi Flick et la direction du FC Barcelone sont impuissants à empêcher Lamine Yamal d'entrer sur le terrain. Luis de la Fuente a réaffirmé que sa décision est ferme et qu'il a l'autorité absolue pour choisir l'équipe pour le match de lundi.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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