Luis de la Fuente nomme les principaux favoris pour la Coupe du Monde

La Coupe du Monde 2026, qui enflamme le cœur de millions de fans à travers le monde, se déroule actuellement sur les terrains d'Amérique du Nord. Dans cette atmosphère de football vibrante et passionnée, les débats sur le pays qui soulèvera le trophée ont atteint leur paroxysme. Le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, a fait une déclaration intrigante aux fans, parlant avec passion du statut de favori attribué à son équipe avant la Coupe du Monde et discutant des autres prétendants.

Selon l'expert expérimenté, être étiqueté favori sur le papier avant le début du tournoi n'offre aucun avantage pratique ni aucune garantie sur le terrain.

« Sommes-nous meilleurs que l'Argentine ou le Brésil ? »

Abordant le battage médiatique autour des favoris d'un point de vue footballistique réaliste lors d'une conférence de presse, Luis de la Fuente a déclaré :

« Non, absolument pas. Que signifie même être favori dans le football ? Ce ne sont que des opinions théoriques exprimées par les fans et les experts en dehors du stade.

Si nous regardons la situation de manière objective et honnête, méritons-nous davantage le titre ou sommes-nous meilleurs que des équipes puissantes comme la France, le Brésil ou l'Argentine aujourd'hui ? Je ne pense pas. »

Tout en reconnaissant fièrement le statut de son équipe en tant que championne d'Europe, l'entraîneur espagnol a souligné que les règles de la Coupe du Monde sont totalement différentes.

Vous pouvez vous familiariser avec les adversaires de l'Espagne lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 et les prétendants mentionnés par l'entraîneur dans le tableau analytique ci-dessous :

Statut de l'équipe nationale espagnole Champion du monde en titre Principaux favoris mentionnés par De la Fuente Nombre d'équipes prétendant au trophée mondial Adversaires de l'Espagne dans le groupe de la Coupe du Monde 2026 Champion d'Europe en titre

(Angleterre battue en finale) Argentine équipe nationale France, Brésil, Argentine,

Angleterre et Pays-Bas Au moins 8-10 équipes fortes • Cap-Vert

• Uruguay

• Arabie saoudite

Au moins 8-10 équipes se battront pour le titre suprême !

Selon l'entraîneur espagnol, la Coupe du Monde actuelle connaîtra une concurrence sans précédent, avec au moins 8 à 10 équipes nationales luttant férocement pour le titre.

La déclaration inattendue de l'entraîneur : « Il y a beaucoup d'équipes dans le tournoi de cette année qui sont égales en force et en compétence. Le Portugal, mené par Cristiano Ronaldo, les représentants physiquement forts du continent africain et bien d'autres sont également dignes du titre. L'Espagne veut-elle gagner ? Bien sûr ! Mais cela ne signifie pas que nous triompherons certainement. C'est la beauté du football ; parfois, même si vous êtes plus fort dans tous les aspects, vous pouvez subir de manière inattendue l'amertume de la défaite. Nous connaissons notre potentiel et nous sommes capables de gagner cette Coupe du Monde. »

Pour rappel, la « Roja » affrontera le Cap-Vert, le géant sud-américain l'Uruguay et le représentant asiatique l'Arabie saoudite lors de la phase de groupes.

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