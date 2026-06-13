Endrick se compare à Cristiano Ronaldo

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Endrick se compare à Cristiano Ronaldo

Le talentueux attaquant brésilien Endrick a évoqué la discipline quasi militaire et les sacrifices de sa carrière, comparant son approche professionnelle à celle de son idole, Cristiano Ronaldo. Actuellement, le joueur se concentre sur la Coupe du Monde 2026 et vise à consolider son avenir sous la direction du nouvel entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le joueur de 19 ans a été prêté à Lyon pour retrouver du temps de jeu en raison du manque d'opportunités à Madrid. Selon lui, sa passion pour le travail acharné sera le facteur clé de son succès dans la capitale espagnole. « Mon désir de travailler dur depuis mon plus jeune âge est un point commun que je partage avec Cristiano Ronaldo, mais je le respecte non seulement pour son éthique de travail, mais aussi pour son immense talent et son histoire faite de surpassement des difficultés », a déclaré Endrick à GQ Brazil.

Le prêt d'Endrick à Lyon a été un tournant pour lui. Après avoir manqué 173 jours en 2025 à cause d'une grave blessure, l'attaquant a inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives en 21 matchs en France. Ce résultat l'a aidé à reprendre confiance et à retrouver une place dans l'équipe nationale du Brésil.

Désormais, avec l'arrivée de Jose Mourinho à la tête du Real Madrid, Endrick a une excellente opportunité de s'imposer dans le onze de départ la saison prochaine. Une performance réussie lors de la Coupe du Monde devrait être cruciale pour son avenir au Santiago Bernabeu.

Real MadridEndrickCristiano RonaldoJose MourinhoCoupe du Monde
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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