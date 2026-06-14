Ralf Rangnick refuse l'offre de Milan et prolonge son contrat avec l'Autriche

Ralf Rangnick a mis fin à toutes les spéculations concernant son avenir en signant un nouveau contrat avec l'équipe nationale d'Autriche. Malgré l'intérêt sérieux du club italien de l'AC Milan, l'entraîneur expérimenté a décidé de continuer à diriger l'équipe nationale au-delà de la Coupe du Monde 2026. C'est ce que rapporte Goal.com .

Pour la Fédération autrichienne de football (ÖFB), cet accord a été une nouvelle inattendue et importante. Selon le nouvel accord, Rangnick restera à son poste au moins jusqu'à la fin de 2027. Si l'Autriche se qualifie pour l'Euro 2028, le contrat sera automatiquement prolongé jusqu'à la fin de la compétition. Cette décision a été un coup dur pour la direction de l'AC Milan, qui prévoyait de lancer un nouveau projet à San Siro.

L'ancien entraîneur de Manchester United a rencontré des responsables de Milan à Vienne fin mai. Cependant, Rangnick a préféré la stabilité avec l'équipe nationale à un retour en Serie A. Au cours des négociations, l'entraîneur a posé des conditions non seulement sur le salaire, mais aussi sur l'amélioration de l'environnement de travail professionnel et la formation d'un staff technique spécialisé, ce que la fédération a accepté.

Depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe en 2022, Rangnick a fondamentalement transformé le football autrichien. Malgré la défaite contre la Turquie à l'Euro 2024, ses statistiques sont impressionnantes : 27 victoires et 8 nuls en 45 matchs. Sa moyenne de 1,98 point par match est le meilleur bilan parmi les entraîneurs autrichiens depuis 1945.

Actuellement, l'équipe nationale d'Autriche est invaincue lors de ses 14 derniers matchs à domicile. Il s'agit d'un record national qui témoigne du moral élevé de l'équipe avant la Coupe du Monde en Amérique du Nord.