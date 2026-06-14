L'équipe nationale du Brésil fait match nul contre le Maroc lors du premier tour

La Coupe du Monde 2026, historique et organisée dans les magnifiques stades d'Amérique, a commencé à offrir des surprises et un véritable drame dès les premiers jours. L'un des grands favoris du tournoi, les quintuples champions du monde dirigés par Carlo Ancelotti – l'équipe nationale du Brésil – a affronté l'un des représentants les plus dangereux et intenses du continent africain, le Maroc, lors de la première journée du groupe C. Dans un match qui a ravi les fans, les forces étaient égales et un score de 1-1 a été enregistré.

Bien que les 'Pentacampeões' aient visé une large victoire pour commencer le tournoi, les joueurs marocains ont fait preuve d'une véritable résilience sur le terrain.

Des buts en première mi-temps et le talent de Vinícius

Dès le début, les Marocains ont montré qu'ils ne craignaient pas le nom de l'adversaire, lançant des attaques actives. À la 21e minute, profitant d'une erreur dans la défense brésilienne, Brahim Díaz a mis son coéquipier Ismael Saibari dans une position favorable, et Saibari a marqué d'une frappe précise pour donner l'avantage au Maroc — 0-1.

Après ce coup inattendu, les hommes d'Ancelotti ont poussé avec une grande intensité. En conséquence, à la 32e minute, la star du Real Madrid, Vinícius Júnior, a marqué un but élégant et caractéristique pour rétablir l'équilibre — 1-1.

Vous pouvez vous familiariser avec les compositions et les détails du match entre le Brésil et le Maroc via le rapport officiel ci-dessous :

Statut du tournoi et du match Équipes Score final Buts et minutes Avertissements (Carton jaune) Prochain match du groupe Coupe du Monde 2026. Groupe C, 1ère journée Brésil — Maroc 1 : 1 • Saibari (21e minute, 0:1)

• Vinícius (32e minute, 1:1) Casemiro (37), Ibañez (43) Haïti — Écosse

Compositions de départ :

Brésil : Alisson, Marquinhos, Magalhães, Ibañez (Danilo, 46), Douglas Santos, Casemiro (Fabinho, 46), Guimarães (Danilo Santos, 80), Raphinha, Paquetá (Cunha, 61), Vinícius, Tetê (Luiz Henrique, 62).

Maroc : Bounou, Hakimi, Mazraoui, Diop, Riad, Ounahi, El Khannouss, El Azzouzi, Bouaddi, Saibari (Rahimi, 89), Díaz (Talbi, 65).

Batailles tactiques et situation du groupe

En seconde période, Carlo Ancelotti a effectué plusieurs changements pour modifier le rythme du jeu, faisant entrer des joueurs expérimentés comme Danilo, Fabinho et Cunha. Mais l'entraîneur marocain a également renforcé sa défense en faisant entrer Talbi et Rahimi, gardant la cage de Yassine Bounou inviolée. Les Brésiliens Casemiro (37) et Ibañez (43) ont reçu des cartons jaunes pour des fautes.

Ainsi, les deux géants ont commencé le tournoi avec un point chacun. Dans le second match de ce groupe, l'équipe nationale d'Écosse a battu Haïti 1-0.

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