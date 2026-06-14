La Coupe du Monde 2026, qui a débuté sur les terrains des États-Unis, du Canada et du Mexique, offre déjà aux millions de fans des moments inattendus et passionnants. Dans le cadre de la 1ère journée du groupe C, le quintuple champion du monde, le Brésil, a affronté le Maroc, représentant fort du continent africain, pour un match nul 1-1. Après cette rencontre tactique, l'entraîneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a participé à la conférence de presse pour discuter de la performance de ses joueurs et des points perdus.

La célèbre publication locale Globo a rapporté que le célèbre technicien italien a ouvertement reconnu les lacunes de l'équipe.

« Nous avons eu des occasions, mais nous devons encore beaucoup travailler »

En évoquant la résistance montrée par le Maroc et la performance de ses joueurs, Carlo Ancelotti a déclaré :

« Malheureusement, en première mi-temps, notre équipe n'a pas montré le jeu attendu ; les gars étaient un peu mous sur le terrain. Cependant, en seconde période, nous avons réussi à redresser la situation de manière significative et à prendre le contrôle du match.

Nous avons eu plusieurs occasions favorables de marquer et de remporter la victoire, mais nous n'avons pas pu en profiter. Nous sommes bien conscients que nous devons améliorer beaucoup de choses et travailler sans relâche pour atteindre nos objectifs. »

Vous pouvez vous familiariser avec le record historique du Brésil et le calendrier des prochains matchs intenses de la phase de groupes grâce au tableau analytique suivant :

Nom de l'équipe Adversaire et résultat du 1er tour Source de la déclaration officielle Tradition historique et record Match du 2ème tour et date Match décisif du 3ème tour Brésil

(Pentacampeões) Maroc

(1:1, match nul) Globo publication

(Brésil) Depuis 1934 Invaincu lors des matchs d'ouverture de la Coupe du Monde • contre Haïti

(20 juin) • contre l'Écosse

(25 juin) Maroc

(Représentant africain) Brésil

(1:1, match nul) — L'une des équipes les plus intenses d'Afrique • contre l'Écosse

(20 juin) • contre Haïti

(25 juin)

Une tradition historique séculaire et les matchs décisifs à venir

Bien que ce match nul ait un peu déçu les fans brésiliens, la « Seleção » a réussi à préserver sa tradition presque centenaire. En analysant l'histoire de la Coupe du Monde, le Brésil reste le seul géant à ne pas avoir connu la défaite lors de ses matchs d'ouverture depuis 1934.

Calendrier des prochains matchs : L'intrigue dans le groupe C monte en puissance. L'équipe de Carlo Ancelotti affrontera Haïti le 20 juin lors de la 2ème journée, et jouera son dernier match de phase de groupes contre l'Écosse le 25 juin. Le Maroc affrontera l'Écosse le 20 juin et Haïti le 25 juin.

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