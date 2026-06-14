Darwin Nunez pourrait-il retourner à Liverpool : Un post mystérieux sur les réseaux sociaux

Les supporters de Liverpool sont dans l'excitation et la confusion après une étrange publication sur les canaux officiels du club. Alors que des rumeurs circulent sur le fait que l'ancien attaquant Darwin Nunez est devenu agent libre et pourrait revenir sur les bords de la Mersey, le club a publié un hommage à son égard. De nombreux fans y voient le signe d'un transfert. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l'attaquant uruguayen de 26 ans a résilié son contrat avec le club saoudien d'Al-Hilal d'un commun accord. L'arrivée de stars comme Karim Benzema avait poussé Nunez hors de l'effectif. Liverpool a désormais l'opportunité de récupérer cet attaquant expérimenté gratuitement, sans payer d'indemnité de transfert.

La tactique d'Iraola et le rôle de Nunez

Actuellement, l'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, cherche à renforcer sa ligne d'attaque. Surtout avec la grave blessure de longue durée d'Hugo Ekitike, le technicien est contraint d'explorer de nouvelles options. La condition physique de Nunez et son intensité au pressing correspondraient parfaitement au style de jeu agressif mis en place par Iraola.

Lors de son précédent passage à Liverpool, Darwin Nunez a disputé 143 matchs, marquant 40 buts et délivrant 26 passes décisives. Bien que son efficacité ait parfois été critiquée, son travail acharné et son dévouement lui ont valu le respect des fans. Recruter un joueur libre pourrait être une opération très avantageuse financièrement pour le club.

Réactions des fans et doutes

L'apparition d'une publication sur les réseaux sociaux du club disant "Darwin Nunez a rejoint les Reds il y a quatre ans aujourd'hui" a alimenté les débats. Habituellement, les clubs ne célèbrent pas les anniversaires de transfert de joueurs ayant fait de courts passages de cette manière. Les fans y voient donc le prélude à une annonce officielle de "retour à la maison".

Parmi les utilisateurs des réseaux sociaux, des fans comme @TheKopoholic réclament "Ramenez-le à la maison", tandis que d'autres spéculent sur le fait que la direction du club a posté cela intentionnellement pour tâter le terrain. L'utilisateur @TaintlessRed a commenté : "C'est un choix très intéressant. Nous ne publions pas sur les autres joueurs partis il y a quatre ans. Peut-être voulons-nous vraiment le récupérer gratuitement ?"

Pour l'instant, la direction de Liverpool ou Andoni Iraola n'ont pas fait de déclaration officielle sur ces rumeurs. Cependant, de telles coïncidences pendant le mercato arrivent rarement par hasard dans le monde du football. Si Nunez revient, ce sera certainement l'un des transferts les plus sensationnels et inattendus de la saison actuelle de Premier League.