Florentino Perez a personnellement mis son veto au transfert de Rodri au Real Madrid

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Florentino Perez a personnellement mis son veto au transfert de Rodri au Real Madrid

À l'approche du mercato estival dans le football européen, les rapports sensationnels et les rebondissements inattendus impliquant les grands clubs atteignent leur paroxysme. L'un de ces grands remous a eu lieu entre le champion d'Angleterre en titre, Manchester City, et les rois d'Espagne en titre, le Real Madrid. Il s'avère que le vainqueur du Ballon d'Or 2024 et l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, Rodri Hernandez, avait une opportunité en or cet été de rejoindre l'équipe dont il rêve depuis l'enfance : le Real Madrid. Cependant, les derniers développements politiques sur le marché des transferts ont mis fin à cet accord.

Selon les rapports de l'une des sources les plus influentes et fiables d'Espagne, Cadena SER, beaucoup au sein de la direction et du staff technique du « Club Royal » souhaitaient et soutenaient fermement l'idée de faire venir ce talentueux footballeur espagnol à Madrid. Cependant, ce transfert, que des millions de fans attendaient avec impatience, n'aura finalement jamais lieu.

Grâce au tableau analytique ci-dessous, vous pouvez vous familiariser avec les détails de la saga des transferts entourant Rodri Hernandez et la situation politique interne au club madrilène :

Star au centre du transfert

Statut actuel du joueur

Opportunité qui s'est présentée

Position de la direction interne du Real

Décision finale de Florentino Perez

Déclaration du candidat adverse

Rodri Hernandez


(Milieu de terrain espagnol)

Ballon d'Or 2024 vainqueur, leader de Manchester City

Lors du mercato estival Transfert au Real Madrid

De nombreux dirigeants le voulaient absolument

Personnellement opposé


(Annulation complète du transfert)

« Il y avait un accord avec Rodri »


(Le joueur a nié cela)

Le « VETO » strict de Florentino Perez et les secrets derrière l'élection

Les récentes élections présidentielles chez le géant madrilène sont devenues le facteur principal déterminant le sort de ce transfert. Le président actuel Florentino Perez, qui a réussi à se faire réélire, s'est personnellement et strictement opposé au transfert de Rodri, mettant fin à l'accord.

Des initiés rapportent que l'entrepreneur Enrique Riquelme, principal rival de Perez lors de l'élection, s'était vanté pendant sa campagne qu'il ferait venir Rodri à Madrid s'il était élu président et qu'un accord avec le joueur existait déjà. Cependant, à cette époque, la star de Manchester City elle-même a rapidement démenti ces affirmations, déclarant qu'elle n'avait mené aucune négociation secrète avec qui que ce soit.

Ainsi, Florentino Perez, ayant remporté à nouveau la course à la présidence, a complètement déjoué l'atout principal de son rival et a empêché le vainqueur du Ballon d'Or d'arriver au Santiago Bernabeu. Rodri, selon toute vraisemblance, poursuivra sa carrière en Angleterre sous la direction de Pep Guardiola.

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Florentino PérezRodri HernándezReal MadridManchester CityCadena SER
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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