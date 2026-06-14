Le club londonien d'Arsenal s'est activé sur le marché des transferts afin de renforcer son effectif et de préparer l'avenir. Les « Gunners », dirigés par Mikel Arteta, sont actuellement engagés dans une lutte sérieuse pour l'un des talents les plus prometteurs du football mondial, le milieu de terrain de l'équipe nationale du Maroc et de Lille, Ayyoub Bouaddi. Les performances éclatantes du joueur de 18 ans lors de la Coupe du Monde 2026 ont attiré l'attention des grands clubs européens. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, la direction d'Arsenal a déjà pris contact avec le club de Lille. Les actions convaincantes du talent marocain lors du match contre le Brésil ont provoqué une hausse spectaculaire de sa valeur marchande. Selon Sky Sports Switzerland, les recruteurs du club londonien suivent Bouaddi depuis janvier dernier et sont en contact régulier avec son entourage.

Le plan spécial de Mikel Arteta

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, apprécie grandement les capacités techniques du jeune milieu de terrain et sa polyvalence au centre du terrain. Les représentants du club ont promis à Bouaddi et à ses agents que s'il rejoignait Londres, il deviendrait immédiatement un élément clé de l'équipe première. C'est précisément ce facteur – la garantie d'un temps de jeu régulier – qui devrait influencer positivement la décision finale du joueur.

Bien que les négociations soient actuellement dans une phase positive, des questions financières pourraient entraver la réalisation du transfert. Lille ne souhaite pas laisser partir son actif le plus précieux à bas prix. Le club français exige une indemnité de transfert de 70 millions d'euros (environ 60,4 millions de livres sterling) pour Ayyoub Bouaddi. Bien que cette somme semble assez élevée pour un joueur de 18 ans, son potentiel justifierait cette dépense.

Succès en Coupe du Monde

Les performances de l'équipe nationale du Maroc lors du mondial en Amérique du Nord ont encore renforcé la réputation de Bouaddi. Lors du match nul 1-1 contre le Brésil, il a résisté dignement au milieu de terrain face aux joueurs les plus expérimentés du monde. Les experts soulignent particulièrement son calme avec le ballon et sa capacité à lire le jeu.

La direction de Lille ne souhaite pas prendre de décision précipitée pendant que la Coupe du Monde se déroule, car si les performances du joueur continuent d'être couronnées de succès, son prix pourrait encore augmenter. Arsenal, de son côté, cherche à conclure l'accord avant l'intervention d'autres concurrents, notamment d'autres géants de la Premier League anglaise. Les prochaines négociations entre les parties sont prévues après la fin du tournoi.