Islam Makhachev se dit prêt à combattre en juillet

Le champion de l'UFC Islam Makhachev a réagi aux rumeurs concernant son prochain combat. Le combattant russe, qui évolue dans la catégorie des 77 kg, a annoncé qu'il était prêt à retourner dans l'octogone en juillet.

Dans une interview accordée à la chaîne YouTube Red Corner MMA, Makhachev, âgé de 32 ans, a répondu aux commentaires de certains adversaires et des médias. Il a précisé que si certains combattants répètent sans cesse « accepte le combat », aucun contrat officiel n'a encore été envoyé par l'UFC.

Makhachev a souligné que le processus d'organisation d'un combat à l'UFC ne se règle pas par de simples paroles. Un combattant ne peut pas simplement participer au prochain tournoi parce qu'il le souhaite ; un accord clair et un contrat officiel entre les parties sont obligatoires.

« J'accepte, mais il n'y a pas de contrat. Qu'est-ce que je suis censé accepter ? Qu'ils m'envoient le contrat », a déclaré Makhachev.

Le champion a également évoqué sa santé. Il a déclaré qu'il n'avait pas de blessures graves pour le moment, seulement un ancien problème à la main. Cependant, cette blessure n'est pas une raison pour annuler ou reporter des combats. Makhachev a indiqué qu'il se ferait opérer après la fin de sa carrière.

Le combattant a confirmé qu'il est actuellement en camp d'entraînement et qu'il sera prêt à combattre en juillet. Cependant, son prochain adversaire n'est pas encore connu. Makhachev a mentionné que Ian Garry ou Morales sont évoqués comme candidats potentiels.

Parallèlement, le champion a souligné qu'il ne choisissait pas ses adversaires lui-même. Selon lui, cette question dépend de la décision de la direction de l'UFC.

« Ce n'est pas quelque chose que je décide ou que je choisis. Je suis prêt, envoyez le contrat », a déclaré Makhachev.

Ainsi, Islam Makhachev a clairement exprimé sa disponibilité pour son prochain combat. Tout dépend désormais de la décision officielle de l'UFC et de la réception d'un contrat. Comme l'a dit le champion, il y a beaucoup de paroles, mais tant que le document n'est pas arrivé, le combat n'est pas officiellement acté.