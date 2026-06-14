Islam Makhachev se dit prêt à combattre en juillet

·28·Sport
Islam Makhachev se dit prêt à combattre en juillet

Le champion de l'UFC Islam Makhachev a réagi aux rumeurs concernant son prochain combat. Le combattant russe, qui évolue dans la catégorie des 77 kg, a annoncé qu'il était prêt à retourner dans l'octogone en juillet.

Dans une interview accordée à la chaîne YouTube Red Corner MMA, Makhachev, âgé de 32 ans, a répondu aux commentaires de certains adversaires et des médias. Il a précisé que si certains combattants répètent sans cesse « accepte le combat », aucun contrat officiel n'a encore été envoyé par l'UFC.

Makhachev a souligné que le processus d'organisation d'un combat à l'UFC ne se règle pas par de simples paroles. Un combattant ne peut pas simplement participer au prochain tournoi parce qu'il le souhaite ; un accord clair et un contrat officiel entre les parties sont obligatoires.

« J'accepte, mais il n'y a pas de contrat. Qu'est-ce que je suis censé accepter ? Qu'ils m'envoient le contrat », a déclaré Makhachev.

Le champion a également évoqué sa santé. Il a déclaré qu'il n'avait pas de blessures graves pour le moment, seulement un ancien problème à la main. Cependant, cette blessure n'est pas une raison pour annuler ou reporter des combats. Makhachev a indiqué qu'il se ferait opérer après la fin de sa carrière.

Le combattant a confirmé qu'il est actuellement en camp d'entraînement et qu'il sera prêt à combattre en juillet. Cependant, son prochain adversaire n'est pas encore connu. Makhachev a mentionné que Ian Garry ou Morales sont évoqués comme candidats potentiels.

Parallèlement, le champion a souligné qu'il ne choisissait pas ses adversaires lui-même. Selon lui, cette question dépend de la décision de la direction de l'UFC.

« Ce n'est pas quelque chose que je décide ou que je choisis. Je suis prêt, envoyez le contrat », a déclaré Makhachev.

Ainsi, Islam Makhachev a clairement exprimé sa disponibilité pour son prochain combat. Tout dépend désormais de la décision officielle de l'UFC et de la réception d'un contrat. Comme l'a dit le champion, il y a beaucoup de paroles, mais tant que le document n'est pas arrivé, le combat n'est pas officiellement acté.

Islam MakhachevUFCRussieIan GarryMorales
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Manuel Neuer dispute sa cinquième Coupe du MondeManuel Neuer dispute sa cinquième Coupe du MondeAujourd'hui, 17:22Le Real Madrid parvient à un accord pour le transfert de Marc CucurellaLe Real Madrid parvient à un accord pour le transfert de Marc CucurellaAujourd'hui, 17:06Le Bayern Munich veut prolonger le contrat de Michael OliseLe Bayern Munich veut prolonger le contrat de Michael OliseAujourd'hui, 16:00Anthony Taylor arbitrera le match Ouzbékistan - ColombieAnthony Taylor arbitrera le match Ouzbékistan - ColombieAujourd'hui, 15:49Ayyoub Bouaddi dans le viseur d'Arsenal : le talent marocain va-t-il rejoindre la Premier League ?Ayyoub Bouaddi dans le viseur d'Arsenal : le talent marocain va-t-il rejoindre la Premier League ?Aujourd'hui, 13:31Ruslan Pimenov : L'équipe nationale d'Ouzbékistan ne sortira pas de son groupe...Ruslan Pimenov : L'équipe nationale d'Ouzbékistan ne sortira pas de son groupe...Aujourd'hui, 13:10
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Quelle note pour Abdukodir Khusanov lors de la finale contre Chelsea ?
Quelle note pour Abdukodir Khusanov lors de la finale contre Chelsea ?