Des secrets entourant un conflit financier majeur et un combat d'unification de titre dans le monde de l'UFC, la promotion d'arts martiaux mixtes la plus prestigieuse, ont été révélés. Les raisons de l'annulation du combat principal du tournoi anniversaire très attendu « UFC Freedom 250 » aux États-Unis, et pourquoi une paire complètement différente entrera dans l'octogone, ont été dévoilées. Il a été révélé que le célèbre combattant espagnol invaincu Ilia Topuria a exigé une somme astronomique pour le super-combat attendu contre le roi des poids légers russe Islam Makhachev.

Une demande de 20 millions de dollars et un accord rejeté

Le champion actuel des poids légers de l'UFC, Islam Makhachev, a détaillé cet incident, qui a suscité de vives discussions dans les médias sportifs allemands et espagnols, lors d'une interview exclusive avec le célèbre blogueur Adam Zubayraev. Il s'avère que la direction de la ligue a tout mis en œuvre pour organiser le méga-combat entre les deux champions.

Islam Makhachev a décrit les négociations secrètes comme suit : « Les responsables de la ligue m'ont contacté et m'ont proposé un combat contre Ilia Topuria. J'ai accepté l'offre sans aucune hésitation. Cependant, le lendemain, les organisateurs ont rappelé pour dire que la situation avait changé. Il s'avère que "El Matador" (Topuria) a exigé une bourse garantie de 20 millions de dollars pour cet affrontement. Comme la direction de l'UFC ne voulait pas payer une somme aussi importante, l'offre a été rejetée et, par conséquent, notre combat a été retiré de l'ordre du jour ».

Grâce au tableau analytique spécial MMA ci-dessous, vous pouvez vous familiariser avec le combat principal mis à jour du tournoi « UFC Freedom 250 » et les plans d'Islam Makhachev pour son retour dans l'octogone :

Nom du combattant Statut de champion actuel Bourse record demandée Nouveau combat principal du tournoi Date officielle de l'événement Prochain combat de Makhachev (UFC 330) Ilia Topuria

(Représentant de l'Espagne) Champion de division 20 millions de dollars

(Rejeté) Ilia Topuria — Justin Gaethje Demain matin

(Jour de l'indépendance américaine) 15 août 2026

(À Philadelphie) Islam Makhachev

(Représentant de la Russie) Roi actuel des poids légers Prêt pour l'accord Affrontement annulé Spectacle anniversaire Nom de l'adversaire pas encore

officiellement annoncé

L'excitation de ce matin : Gaethje affrontera "El Matador" dans l'octogone

Suite à ces désaccords financiers, la direction de l'UFC a rapidement trouvé un autre adversaire pour Topuria. Lors de l'événement principal de ce grand spectacle dédié au 250e anniversaire de l'indépendance américaine, le dangereux et combatif champion par intérim Justin Gaethje montera dans l'octogone contre Ilia. Ce super-affrontement a lieu aujourd'hui et gardera sans aucun doute des millions de fans scotchés à leurs écrans.

De son côté, Islam Makhachev n'a pas arrêté l'entraînement. Il reviendra dans la cage pour défendre son titre lors du tournoi « UFC 330 », prévu le 15 août de cette année à Philadelphie, aux États-Unis. Bien que son adversaire pour la défense du titre n'ait pas encore été officiellement annoncé, le nom devrait être révélé dans les prochains jours.

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