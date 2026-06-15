Gaethje remporte une victoire sensationnelle par KO technique contre Topuria

Le super-tournoi « UFC White House », l'un des événements les plus attendus et les plus importants du monde du sport, s'est conclu à Washington, D.C. Le combat principal de cette soirée historique, qui tenait les fans de MMA en haleine depuis des mois, est entré dans l'histoire du MMA avec un drame réel et un résultat inattendu. Le champion en titre des poids légers, l'Espagnol invaincu Ilia Topuria, et la star la plus dangereuse et agressive de la division, l'Américain Justin Gaethje, se sont affrontés dans l'octogone.

La grande confrontation entre les deux combattants invaincus a créé une atmosphère de guerre réelle dans l'arène dès les premières secondes.

Le carnage dans l'octogone et le destin du quatrième round

Prévu pour 5 rounds selon les règlements officiels, ce combat pour le titre a été marqué par des frappes sanglantes et intenses. Dès les premières minutes, Justin Gaethje a utilisé son style traditionnel de pression et de coups puissants. Bien que le champion en titre Ilia Topuria ait tenté de résister, il s'est retrouvé en difficulté face aux combinaisons terrifiantes du combattant américain « Highlight ».

Au cours des quatre rounds de lutte intense dans l'octogone, Ilia Topuria a encaissé de nombreux coups lourds et dévastateurs extrêmement dangereux pour sa santé. À la fin du quatrième round, alors que les athlètes regagnaient leurs coins, les médecins officiels ont dû intervenir. Après avoir examiné attentivement les blessures de l'Espagnol, les médecins lui ont strictement interdit de poursuivre le combat avant le 5e round pour éviter de mettre sa santé en danger.

Vous pouvez consulter les détails et les résultats enregistrés de ce combat principal du tournoi « UFC White House » dans le tableau d'analyse MMA officiel ci-dessous :

Statut de la compétition et du combat Catégorie de poids et division Star américaine victorieuse Roi de la catégorie battu Temps et méthode d'arrêt Officiels en charge UFC White House (Washington)

(Combat principal) Poids légers

(Combat pour le titre) Justin Gaethje

(Nouveau vainqueur) Ilia Topuria

(« El Matador ») Après le round 4, KO technique Médecins officiels du ring

(Arrêt)

Gaethje — au sommet d'un nouveau triomphe !

Ainsi, l'arbitre a arrêté le combat prématurément, enregistrant un KO technique (TKO), et Justin Gaethje est devenu le vainqueur absolu de cette victoire sensationnelle et historique. Ce succès propulsera sans aucun doute la carrière de Gaethje vers de nouveaux sommets. Pour Ilia Topuria, invaincu jusqu'alors, il s'agit de sa première défaite douloureuse due à un arrêt médical. Le tournoi tant attendu à Washington s'est terminé avec son propre drame inattendu.

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