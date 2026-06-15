Real Madrid hors course : Matheus Fernandes proche de rejoindre Manchester United

Le club espagnol du Real Madrid a décidé de mettre fin à sa lutte pour le milieu de terrain de West Ham United, Matheus Fernandes. Les Madrilènes reconnaissent que Manchester United est le grand favori dans cette course au transfert et notent que le club anglais est beaucoup plus avancé dans les négociations. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon les informations diffusées par The Sun, les champions d'Europe ont décidé de ne pas faire d'offre officielle pour le talent portugais de 21 ans. La direction du Real Madrid estime que Manchester United a déjà atteint les dernières étapes de l'accord avec le joueur. Après le retrait d'Arsenal, qui avait également manifesté son intérêt pour le footballeur, la voie est totalement libre pour les "Red Devils".

Montant du transfert et détails des négociations

West Ham United évalue sa star à 80 millions de livres sterling. Il convient de noter que le club londonien avait acheté Fernandes à Southampton l'année dernière pour 38 millions de livres. Cependant, la relégation des "Hammers" de la Premier League anglaise devrait permettre à Manchester United de réduire ce prix et de parvenir à un accord mutuel.

Derrière l'intérêt de Manchester United pour ce transfert se trouve le directeur sportif du club, Jason Wilcox. Wilcox estime beaucoup les capacités de Fernandes, car il a personnellement suivi le développement du joueur lorsqu'il travaillait à Southampton. Il a joué un rôle clé dans la progression du milieu de terrain avant son arrivée à Old Trafford en avril 2024.

Transfert historique et changements au club

Si ce transfert se concrétise, Matheus Fernandes deviendra le premier joueur à passer directement de West Ham United à Manchester United depuis le transfert sensationnel de Paul Ince en 1989. Cela pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire des relations entre les deux clubs.

Actuellement, West Ham United traverse une crise interne. La démission du co-président du club, David Sullivan, et les accusations portées contre lui ont compliqué la situation autour de l'équipe. De plus, avec le nouvel actionnaire Daniel Kretinsky sur le point de prendre le contrôle, l'avenir de l'entraîneur Nuno Espírito Santo reste en suspens. Une telle instabilité pourrait offrir à Manchester United une opportunité supplémentaire de finaliser le transfert rapidement.

Selon Goal.com, Manchester United voit en Fernandes le candidat principal pour renforcer son milieu de terrain. Le Real Madrid, quant à lui, a préféré concentrer son attention sur d'autres cibles de transfert.