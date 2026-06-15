Jude Bellingham et le Real Madrid : L'arrivée de José Mourinho sera un test pour la star anglaise

Dans le contexte de l'agitation et des changements inattendus autour du Real Madrid, le milieu de terrain anglais Jude Bellingham est sous une pression intense. Alors que le retour de José Mourinho en tant qu'entraîneur principal est attendu, les experts préviennent qu'il n'y aura "plus d'endroit où se cacher" pour la jeune star. C'est ce qu'a déclaré l'ancien international anglais Peter Reid dans une interview accordée à Goal.com. Ceci rapporte Goal.com.

La saison 2025-26 est assez complexe pour Bellingham. Après avoir manqué la préparation d'avant-saison en raison d'une opération à l'épaule, le joueur a eu du mal à retrouver sa meilleure forme pendant longtemps. Une blessure contractée lors du match contre le Rayo Vallecano en février a encore aggravé la situation. Quittant le terrain en larmes, Bellingham traverse une période physiquement et mentalement difficile.

Le facteur Mourinho et la concurrence chez les Galacticos

Avec le retour du technicien de 63 ans José Mourinho à Madrid, l'atmosphère au sein du club devrait radicalement changer. L'entraîneur, surnommé "The Special One", doit instaurer l'ordre dans un vestiaire rempli de stars comme Kylian Mbappé et Vinícius Júnior, et reconstruire une équipe privée de trophées majeurs depuis deux ans. Dans ces conditions, Bellingham doit prouver sa place de titulaire non seulement en club, mais aussi en équipe nationale.

Selon Peter Reid, le seul moyen de faire ses preuves dans un club comme le Real Madrid est la performance sur le terrain. "Une fois que tu es sur le terrain, il n'y a nulle part où se cacher. Jude doit répondre à toutes les questions uniquement par son jeu", déclare l'ancien footballeur. Cela est d'autant plus important sous les ordres d'un entraîneur exigeant comme Mourinho.

La concurrence s'intensifie en équipe nationale

Le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, ne garantit pas non plus une place de titulaire à Bellingham. L'excellente forme de joueurs talentueux comme Morgan Rogers et Eberechi Eze met en péril la position de numéro 10 de Bellingham chez les "Three Lions". Tuchel a souligné qu'il n'avait pas encore pris de décision finale concernant le onze de départ et que tout dépendrait de la forme actuelle des joueurs.

Néanmoins, Bellingham a recommencé à montrer ses capacités de buteur lors des dernières journées de La Liga. Ayant réussi à marquer deux buts lors des trois derniers matchs, le milieu de terrain tente de réduire les critiques à son égard. Cependant, les exigences élevées au Real Madrid et en équipe d'Angleterre ne lui permettent pas de se reposer.

En conclusion, les mois à venir seront l'un des tests les plus importants de la carrière de Bellingham. Dans le nouveau projet dirigé par Mourinho, il pourrait soit réaffirmer ses qualités de leader, soit se perdre sous une forte concurrence. Les supporters madrilènes attendent avec impatience le retour de l'équipe vers les trophées.