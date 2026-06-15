Le nouveau propriétaire du légendaire numéro quatre au Real Madrid dévoilé

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Le nouveau propriétaire du légendaire numéro quatre au Real Madrid dévoilé

Le véritable porte-étendard du football européen, le Real Madrid, continue d'être au centre de l'attention de la communauté sportive mondiale avec ses événements passionnés et sensationnels. Suite au début d'une nouvelle ère au sein de l'équipe, les supporters s'intéressent vivement à savoir qui sera le nouveau propriétaire du maillot numéro quatre (4), qui possède une importance symbolique et sacrée particulière dans l'histoire du club. Ce numéro célèbre appartenait récemment au défenseur autrichien expérimenté David Alaba, dont le contrat avec le « club royal » a pris fin. Désormais, les représentants de la nouvelle génération à Madrid se battent pour hériter de ce numéro honorifique.

Lutte entre jeunes talents : Dean Huijsen et Raul Asencio

Selon l'insider reconnu et journaliste expérimenté Miguel Angel Dias, deux défenseurs centraux prometteurs du Santiago Bernabéu — Dean Huijsen et Raul Asencio — ont officiellement fait part à la direction du club de leur souhait de jouer sous le numéro 4.

D'après des informations d'initiés, le jeune et talentueux Dean Huijsen est actuellement considéré comme le candidat principal et favori pour obtenir ce numéro célèbre. Le staff technique est également enclin à approuver sa candidature.

Grâce au tableau d'analyse sportive officiel suivant, vous pouvez découvrir l'histoire du légendaire numéro 4 au Real Madrid et les derniers changements importants dans l'équipe :

Numéro sacré sur le maillot

Dernier propriétaire (Contrat expiré)

Anciens propriétaires légendaires du numéro

Candidat principal actuel

Nouvel entraîneur principal de l'équipe

Ancien entraîneur remplacé

Numéro 4


(Maillot sacré)

David Alaba


(Star autrichienne)

Sergio Ramos


Fernando Hierro

Dean Huijsen


(Défenseur talentueux)

Jose Mourinho


(Après une pause de 13 ans)

Alvaro Arbeloa

Un grand héritage des légendes et le retour de Mourinho

Il convient de noter que le numéro 4 n'est pas simplement un numéro ordinaire pour le géant madrilène, mais un symbole de véritable leadership et de talent. Avant David Alaba, des joueurs légendaires tels que l'ancien capitaine Sergio Ramos, connu comme un véritable guerrier sur le terrain, et le grand défenseur Fernando Hierro ont évolué sous ce numéro, menant le Real Madrid à de nombreuses victoires.

Une autre nouvelle réjouissante pour les Madrilènes est que le célèbre et polyvalent spécialiste Jose Mourinho est revenu comme entraîneur principal dans son club bien-aimé après une longue pause de 13 ans. Le maître surnommé « The Special One » a remplacé Alvaro Arbeloa à la tête de l'équipe. Les supporters attendent avec impatience de voir les jeunes défenseurs briller sous la direction de Mourinho.

Suivez toujours avec nous sur les pages de Zamin les dernières nouvelles des transferts du Real Madrid, les révolutions tactiques de Jose Mourinho, des rapports exclusifs sur la vie au Santiago Bernabéu et les informations les plus fiables sur le football mondial !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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