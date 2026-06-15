Le défenseur du Real Madrid, Raul Asensio, a réagi aux informations concernant le retour du spécialiste portugais Jose Mourinho, soulignant que cette nomination est la bonne étape pour restaurer la domination du club dans le football espagnol. Selon le jeune défenseur, l'entraîneur surnommé "The Special One" apportera une passion et un esprit victorieux uniques à l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com information rapporte.

Dans une interview accordée à El Desmarque, Asensio est revenu sur le premier passage de Mourinho à Madrid (2010-2013). À l'époque, l'entraîneur avait réussi à freiner la domination absolue du FC Barcelone et à modifier l'"ADN" du Real Madrid. Raul Asensio a admis que le style de jeu agressif et intransigeant formé durant cette période avait fortement influencé sa croissance en tant que joueur.

Mourinho et la quête de records

Les supporters du Real Madrid associent le retour de l'entraîneur portugais à la saison historique 2011-2012. À l'époque, le "club royal" sous la direction de Jose Mourinho avait établi un record en cumulant 100 points en La Liga et en marquant 121 buts. Asensio est convaincu que dans le cadre du nouveau projet, il est possible de répéter ces résultats et de triompher à nouveau du FC Barcelone.

"J'ai vu comment il a transformé cette équipe, comment il a apporté de la compétitivité, de la colère et de la résilience au club. Je pense que ces qualités m'ont façonné en tant que joueur. Un nouveau projet avec Mourinho est très excitant et j'attends avec impatience le début de la saison", a ajouté le défenseur de 23 ans.

Selon Goal.com, Raul Asensio est prêt pour la haute intensité et les changements émotionnels exigés par Mourinho. Bien qu'il soit issu de l'académie du club, il aspire à faire ses preuves sous la direction de l'entraîneur expérimenté et à s'assurer une place solide dans l'équipe type.

Actuellement, l'atmosphère autour du club madrilène a déjà changé. Le retour de Mourinho devrait apporter non seulement des changements tactiques, mais aussi porter l'état psychologique des joueurs à un nouveau niveau. Pour de jeunes joueurs comme Asensio, travailler avec un entraîneur de ce niveau pourrait être le tournant le plus important de leur carrière.

En conclusion, on peut dire que le Real Madrid, avec Jose Mourinho, ambitionne de restaurer son hégémonie non seulement dans le championnat d'Espagne, mais aussi sur la scène européenne. Les propos d'Asensio montrent que la confiance envers le nouvel entraîneur est élevée au sein de l'équipe.