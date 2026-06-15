Harry Kane — Maître du jeu : un défenseur croate loue le capitaine anglais

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Harry Kane — Maître du jeu : un défenseur croate loue le capitaine anglais

À la veille du début de la Coupe du Monde, le capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, suscite de sérieuses inquiétudes chez ses adversaires. Duje Caleta-Car, défenseur de l'équipe nationale croate qui affrontera les Anglais lors de la première journée de la phase de groupes, a salué le talent de l'attaquant adverse, le qualifiant de l'un des joueurs les plus intelligents du football mondial. L'équipe d'Angleterre, dirigée par Thomas Tuchel, est considérée comme le grand favori pour le match du groupe L à Dallas. C'est ce qu'indique Goal.com information rapporte.

Harry Kane aborde ce tournoi après l'une des saisons les plus productives de sa carrière. Il a réussi à marquer 61 buts en 51 matchs toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich. De telles statistiques impressionnantes alertent non seulement les supporters, mais aussi les défenseurs professionnels. Selon Goal.com, les Croates sont bien conscients de la capacité de Kane à être dangereux dans n'importe quelle situation.

Intelligence et mouvements sur le terrain

Duje Caleta-Car a souligné que même si Kane n'avait pas marqué lors de leurs précédentes confrontations, son jeu global l'avait beaucoup impressionné. "Même si Kane n'a pas marqué contre nous lors du Championnat d'Europe, ses mouvements m'ont surpris. Son comportement sur le terrain et son placement prouvent qu'il est un véritable maître du jeu. Il sait exactement ce qu'il fait", déclare le défenseur croate.

Kane est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale d'Angleterre, avec 79 buts en 114 matchs. Cependant, sa carrière internationale est également marquée par plusieurs défaites douloureuses. Notamment, les défaites en finales de l'Euro contre l'Italie et l'Espagne, ainsi que la défaite face à la Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde 2018, ont laissé des traces profondes.

Préparation et contretemps inattendu

Actuellement aux États-Unis, l'équipe d'Angleterre poursuit sa préparation. Kane a récemment montré qu'il était dans une forme sportive exceptionnelle en marquant le but de la victoire lors d'un match amical contre la Nouvelle-Zélande. Malgré cela, un incident inattendu s'est produit dans le camp : des informations indiquent que des chaussures de football sur mesure appartenant au capitaine ont été volées dans la voiture de l'équipe à Kansas City.

L'équipe nationale croate s'appuie sur l'expérience. L'équipe qui a terminé troisième au Mondial 2022 au Qatar sait que la discipline collective est nécessaire pour arrêter Kane. Caleta-Car a affirmé que le seul moyen de stopper l'Angleterre est de ne laisser aucun espace à Kane et de suivre précisément les consignes de l'entraîneur. "Ils ont des joueurs individuellement talentueux capables de décider du sort du match sur une seule action. Mais nous sommes prêts et attendons le premier match avec impatience", a-t-il ajouté.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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