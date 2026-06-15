Sarri officiellement nommé nouvel entraîneur d'Atalanta

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Sarri officiellement nommé nouvel entraîneur d'Atalanta

Un nouveau remaniement d'entraîneurs majeur et inattendu a eu lieu dans le monde de la Serie A italienne et du football européen. Le célèbre spécialiste Maurizio Sarri, reconnu pour ses révolutions tactiques et son style de jeu offensif, a officiellement signé un contrat avec l'Atalanta Bergame. Après des négociations fructueuses avec la direction du club, le stratège expérimenté de 67 ans a pris les commandes de l'équipe. Le technicien chevronné remplace Raffaele Palladino, qui n'a pas réussi à fournir les résultats attendus à la tête du géant de Bergame.

La saison de Sarri à la Lazio et la finale de la Coupe d'Italie

L'entraîneur expérimenté Maurizio Sarri a dirigé la Lazio Rome la saison dernière, menant le club à travers une série de batailles intenses avec les rivaux de la capitale. Sous sa direction, les Romains ont disputé 38 matchs en Serie A, totalisant 54 points et terminant la saison à la 9ème place du classement.

De plus, Sarri a fait preuve d'une véritable volonté avec le club romain en Coupe d'Italie, atteignant la phase finale décisive pour le trophée principal. Cependant, lors d'un match extrêmement intense contre le puissant Inter Milan, les Romains ont manqué leur chance avec une défaite 0-2, se contentant de la médaille d'argent.

Vous pouvez découvrir plus en détail le nouvel entraîneur d'Atalanta, Maurizio Sarri, ainsi que les performances finales des équipes la saison dernière via le tableau sportif analytique officiel suivant :

Nouvel entraîneur de l'équipe

Âge du spécialiste

Ancien entraîneur remplacé

Performance de la Lazio la saison dernière

Performance d'Atalanta la saison dernière

Objectif principal de la nouvelle saison

Maurizio Sarri


(Maître de la tactique)

67 ans

Raffaele Palladino

9ème place


(38 matchs, 54 points, finaliste de la Coupe)

7ème place


(38 matchs, 59 points)

Intégrer le top 4 de la Serie A et les coupes d'Europe

Une nouvelle ère et de grands objectifs à Bergame

De son côté, l'Atalanta Bergame n'a pas non plus réalisé une mauvaise saison en championnat national. Les Bergamasques ont disputé 38 journées, réussissant à accumuler un total de 59 points et terminant la Serie A à la 7ème place, décrochant ainsi une place pour les coupes d'Europe.

Désormais, la direction du club ambitionne de mener l'équipe vers des sommets encore plus élevés sous la direction de l'expérimenté Maurizio Sarri, en visant une place dans le top 4 et en luttant sérieusement pour une qualification en Ligue des Champions. Les supporters de Bergame attendent avec impatience le retour du célèbre style 'Sarriball' (un football offensif basé sur des passes courtes et rapides).

Suivez toujours avec nous sur les pages de Zamin les transferts les plus brûlants de la Serie A, les nouvelles manœuvres tactiques de Maurizio Sarri à Bergame, des reportages exclusifs sur la vie d'Atalanta et les informations les plus fiables sur le football européen !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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