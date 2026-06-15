La star principale du Brésil, Neymar, pourrait manquer l'intégralité de la phase de groupes de la Coupe du Monde en raison d'une blessure. Le staff médical de la Selecao, privilégiant la santé à long terme du joueur, a décidé de le préserver jusqu'aux phases éliminatoires. Cette décision devrait avoir un impact significatif sur la stratégie de l'équipe pour le tournoi. C'est ce qu'indique Goal.com information rapporte.

Selon ESPN, les médecins et le staff technique de l'équipe nationale du Brésil sont parvenus à un accord concernant le processus de récupération de Neymar. Actuellement, la prudence a été définie comme l'objectif principal. Bien que les supporters et les experts espèrent un retour rapide de la star sur le terrain, les entraîneurs ne veulent pas prendre de risque en le faisant jouer lors du match contre Haïti à Philadelphie.

Conclusion médicale et processus de récupération

Neymar s'est blessé au muscle du mollet le 17 mai alors qu'il jouait avec Santos. Cette blessure de second degré empêche le joueur de s'entraîner sous la direction de Carlo Ancelotti depuis son arrivée au quartier général de Granja Comary le 27 mai. L'exigence principale du staff médical est d'éviter une récidive de la blessure en évitant un retour prématuré aux entraînements.

L'attaquant de 32 ans a désormais commencé à travailler avec des charges en salle de sport, ce qui est un signe positif dans le processus de récupération. Cependant, il n'a pas encore atteint le niveau permettant de s'entraîner avec le ballon avec l'ensemble du groupe. Selon le plan, Neymar commencera des entraînements individuels cette semaine, mais les exercices collectifs ne seront autorisés qu'une fois que les douleurs auront totalement disparu.

Le fait que Neymar n'ait pas participé à des matchs officiels pendant plus d'un mois a également affecté négativement son rythme de jeu. Par conséquent, le staff technique s'interroge sur sa participation même lors du dernier match de la phase de groupes contre l'Écosse à Miami, le 24 juin.

Plan stratégique pour les phases éliminatoires

Au sein de l'équipe nationale du Brésil, l'attention principale est désormais portée sur la préparation de Neymar spécifiquement pour les phases éliminatoires décisives. Cette stratégie témoigne de la confiance dans la capacité à obtenir des résultats positifs sans lui contre les adversaires de la phase de groupes. La forte concurrence dans la ligne d'attaque de la Selecao permet à Carlo Ancelotti de compenser temporairement l'absence de Neymar.

Pour les passionnés de football ouzbeks, le retour de Neymar sur le terrain est d'une grande importance, car les matchs de la Coupe du Monde sont toujours suivis avec un vif intérêt dans le pays. Cette approche prudente du Brésil permet de préserver la possibilité de voir l'une des plus brillantes étoiles du tournoi lors des moments les plus intenses de la compétition.