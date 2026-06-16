Enzo Fernandez rêve de succéder à Lionel Messi avec l'Argentine

Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Argentine et du club de Chelsea, Enzo Fernandez, a ouvertement déclaré son intention de devenir le futur capitaine de l'Albiceleste. Le joueur, sacré meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde 2022, considère l'héritage du brassard de capitaine, actuellement détenu par Lionel Messi, comme l'un de ses plus grands objectifs. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Alors que Lionel Messi approche de la phase finale de sa carrière légendaire, les débats sur l'identité du futur leader des champions du monde en titre à Buenos Aires s'intensifient. Dans une interview accordée à GIVEMESPORT, Enzo Fernandez a souligné qu'il était prêt pour cette tâche responsable et que c'était son rêve d'enfant.

L'aspiration au capitanat et la décision de Lionel Scaloni

"Personnellement, je rêve bien sûr de devenir capitaine de l'Argentine. Mais cette décision ne dépend pas de moi, c'est le staff technique qui décide. Je ne sais pas quand cela arrivera, seul le temps le dira. Quoi qu'il en soit, porter le brassard serait un immense honneur pour moi", déclare le milieu de terrain de 23 ans.

Malgré ses hautes ambitions, Enzo Fernandez n'a pas caché son bonheur de jouer actuellement aux côtés de la star de l'Inter Miami, Lionel Messi. Messi, vainqueur de trois tournois majeurs avec l'Argentine entre 2021 et 2024, reste la force motrice principale de l'équipe.

Selon le jeune talent, partager le vestiaire avec Lionel Messi est un privilège unique. "C'est une personne à part. C'est le plus grand footballeur de tous les temps. Il est mon idole depuis l'enfance et j'ai toujours rêvé de jouer avec lui. La première fois que je l'ai vu, il m'a fait une impression immense", a ajouté Fernandez.

Le développement de ses capacités de leadership

L'ascension d'Enzo Fernandez a coïncidé avec la Coupe du Monde au Qatar. Ayant commencé le tournoi comme remplaçant, le joueur a rapidement gagné une place de titulaire et a contribué dignement au titre mondial de l'équipe. Depuis, il a démontré ses qualités de leader non seulement en sélection, mais aussi au club de Chelsea à Londres.

Le joueur a indiqué qu'il travaillait sans relâche pour améliorer son jeu et manifester ses qualités de capitaine sur le terrain. Selon lui, l'expérience en club l'aidera à assumer plus de responsabilités en équipe nationale. Selon Goal.com, Fernandez se sent désormais beaucoup plus mature et capable de guider l'équipe.

Pour l'instant, le brassard de capitaine de l'Argentine appartient à Lionel Messi, qui devrait mener l'équipe vers la Coupe du Monde 2026. Cependant, l'ambition de jeunes joueurs talentueux comme Enzo Fernandez prouve que l'avenir de l'Albiceleste est entre de bonnes mains.