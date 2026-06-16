Lamine Yamal décevant : les frères du Cap-Vert révèlent leurs secrets contre l'Espagne

Le match nul inattendu entre l'Espagne et le Cap-Vert lors de la Coupe du Monde a provoqué un véritable séisme dans le monde du football. Lors de cette rencontre, l'attention s'est portée sur Lamine Yamal, la nouvelle étoile du FC Barcelone et de la sélection espagnole, mais les locaux ont réussi à neutraliser toutes les tentatives du jeune prodige. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Les frères Laros et Deroy Duarte, évoluant avec l'équipe nationale du Cap-Vert, ont partagé les détails de ce match historique lors d'une interview avec ESPN. Selon eux, bien que le niveau et la réputation de Lamine Yamal aient été perceptibles avant son entrée en jeu, les défenseurs de l'équipe étaient mentalement préparés à l'arrêter.

Aura et réalité du terrain

"On sent, à travers les cris des supporters et son aura, qu'un joueur sérieux entre sur le terrain", déclare Deroy Duarte. "Mais dès son premier contact avec le ballon, notre latéral gauche et notre ailier se sont jetés sur lui. À ce moment-là, nous avons compris qu'il ne pourrait rien faire aujourd'hui".

Lamine Yamal, entré en jeu lors des 20 dernières minutes, n'a pas réussi à apporter de percussion aux attaques espagnoles. La défense organisée et la discipline du Cap-Vert ont totalement neutralisé la ligne offensive du géant européen. Ce résultat est considéré comme un nul équivalent à une victoire pour les débutants du tournoi.

Pour les frères Duarte, ce match n'était pas seulement un résultat sportif, mais une question de fierté familiale. Laros a débuté le match comme titulaire avant de laisser sa place à son frère après une heure de jeu. "C'est une situation un peu étrange, nous aurions aimé être sur le terrain ensemble, mais nous nous soutenons mutuellement. L'excitation a vraiment commencé quand je suis sorti", a ajouté Laros.

Reconnaissance au niveau mondial

Bien qu'ils aient réussi à stopper Lamine Yamal, les joueurs du Cap-Vert ont hautement estimé le niveau général de l'adversaire. Ils ont particulièrement salué la technique et la vision de jeu de stars comme Rodri et Pedri. "Quand quelqu'un se retourne soudainement ou donne une passe incroyable, on sent que c'est du vrai niveau mondial", affirment les frères.

Ce résultat est devenu un événement inoubliable pour le peuple du Cap-Vert et les familles des joueurs. Après le match, les frères Duarte ont souligné avoir vu des larmes dans les yeux de leurs parents, ce qui a été pour eux la plus grande des récompenses. De même, le gardien emblématique Vozinha n'a pu contenir son émotion après avoir gardé sa cage inviolée lors de son 90ème match.

Ce succès du Cap-Vert a prouvé une fois de plus que les petites nations peuvent opposer une résistance digne face aux géants du football. Après la victoire 7-1 de l'Allemagne contre Curaçao, beaucoup prévoyaient le même sort pour le Cap-Vert, mais les "Requins Bleus" ont déjoué tous les pronostics.