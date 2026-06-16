Notre capitale, Tachkent, a une nouvelle fois attiré l'attention du monde entier en rassemblant certains des esprits les plus brillants de la planète. Hans Niemann, grand maître américain et l'une des figures les plus médiatisées du monde des échecs, a partagé ses impressions après sa participation au tournoi international « UzChess Cup Masters », organisé à un haut niveau à Tachkent. Figurant parmi les meilleurs joueurs mondiaux, Niemann a terminé cette compétition majeure à la 7e place, réussissant à marquer 4 points sur 9 parties intenses. Après le tournoi, le grand maître américain a exprimé sa profonde gratitude sur ses réseaux sociaux pour l'hospitalité unique et sincère du peuple ouzbek.

« Le plov ouzbek à l'aéroport et l'amour passionné pour les échecs »

Dans un message spécial sur ses réseaux sociaux, Hans Niemann n'a pas caché que son voyage à Tachkent lui avait laissé des impressions très chaleureuses et qu'il en avait tiré une grande inspiration :

Les sincères confidences du grand maître américain Hans Niemann : « Bien que ce grand tournoi à Tachkent n'ait pas été aussi idéal que je l'espérais ou le souhaitais, j'ai terminé ce voyage merveilleux en savourant un plov ouzbek national et classique préparé dès l'aéroport. L'amour infini, la passion et l'énergie intérieure du peuple ouzbek pour les échecs sont véritablement inspirants. J'attends avec beaucoup d'impatience et d'excitation de revenir pour la prochaine Olympiade d'échecs qui se tiendra dans la ville antique et moderne de Samarcande ! »

Vous pouvez consulter les résultats finaux du tournoi « UzChess Cup Masters » ainsi que le rang de Hans Niemann dans le monde des échecs via le tableau d'analyse politico-sportive et les résultats officiels ci-dessous :

Nom et lieu de la compétition Vainqueur absolu du tournoi international Adversaire lors du tie-break dramatique Performance de Hans Niemann au tournoi Classement FIDE de Niemann Parcours vers la célébrité du grand maître UzChess Cup Masters

(Ville de Tachkent) Muhiddin Madaminov

(19 ans, Ouzbékistan) Shamsiddin Vohidov

(5,5 points lors de la phase classique) 7e place

(4 points sur 9 parties) 12e place

(Catégorie Élite, classement 2742) 2022 : Magnus Carlsen duel controversé

Victoire du talent ouzbek de 19 ans et légende de Niemann

Un autre aspect réjouissant de ce tournoi pour les fans ouzbeks est que le grand prix et la victoire absolue de l'« UzChess Cup Masters » ont été remportés par le talentueux joueur de 19 ans, Muhiddin Madaminov. Le jeune prodige a remporté le trophée après avoir battu son compatriote expérimenté, Shamsiddin Vohidov, lors d'un tie-break décisif extrêmement dramatique et tendu. Il convient de noter qu'à l'issue de la phase classique, les deux joueurs ouzbeks étaient en tête avec 5,5 points chacun.

Il est à noter que l'invité américain Hans Niemann, selon le classement mondial officiel de la Fédération internationale des échecs (FIDE) en catégorie classique, classement 2742 occupe la 12e place parmi les meilleurs joueurs de la planète. Il a attiré l'attention de la presse mondiale après 2020, et particulièrement en 2022, suite à son duel spectaculaire et controversé avec le champion du monde Magnus Carlsen. Il est aujourd'hui considéré comme l'une des étoiles les plus marquantes et au style le plus singulier des échecs mondiaux.

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