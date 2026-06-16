Dino Zoff soutient le transfert d'Emiliano Martinez à la Juventus

La légende du football italien et de la Juventus, Dino Zoff, a salué l'intérêt des Turinois pour le gardien d'Aston Villa, Emiliano Martinez. Selon l'ancien portier expérimenté, le comportement singulier et parfois excentrique du gardien argentin sur le terrain n'empêchera pas son succès dans le grand club de Serie A. Si ce transfert se concrétise, le club de Turin devrait renforcer son dernier rempart avec le champion du monde. C'est ce que rapporte Goal.com.

Dans une interview accordée à Tuttosport, Zoff a affirmé ne pas douter des compétences de Martinez. Selon lui, dans des clubs comme la Juventus, seul le résultat prime, et tant que le caractère du joueur ne nuit pas à son jeu, cela ne pose pas de problème. « À la Juventus, le résultat est primordial ; si le joueur contribue à l'objectif commun, il peut faire ce qu'il veut sur le terrain. Qu'il soit timide ou excentrique n'a pas d'importance, l'essentiel est qu'il sache arrêter le ballon », a déclaré le champion du monde 1982.

Détails du transfert et sacrifice financier

Selon les dernières informations, Emiliano Martinez, 33 ans, aurait conclu un accord verbal sur les conditions personnelles avec la Juventus. Après des saisons réussies en Premier League, le gardien a décidé de tenter l'aventure dans le championnat italien. Il est à noter que le portier argentin est prêt à faire un sacrifice financier pour que ce transfert aboutisse.

Selon ixbt.com, Martinez aurait accepté de réduire son salaire actuel pour s'adapter à la grille salariale du club turinois. Cela montre à quel point rejoindre la Juventus est une priorité pour lui. Actuellement, les négociations entre les clubs se poursuivent et les parties seraient proches d'un accord.

Parallèlement, Dino Zoff a également évoqué d'autres cadres du club, notamment Dusan Vlahovic et Domenico Berardi, cible de transfert depuis longtemps. Selon lui, la Juventus a besoin de joueurs expérimentés et dotés d'un esprit victorieux comme Martinez dans son processus de reconstruction. Le gardien argentin pourrait aider l'équipe non seulement par son talent, mais aussi par ses capacités de leadership.

Actuellement, Martinez est avec l'équipe nationale d'Argentine pour préparer les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Récemment, des informations sur une blessure au doigt avaient inquiété les supporters. Cependant, le sélectionneur Lionel Scaloni a confirmé que l'état du gardien est bon et qu'il est prêt à jouer les prochains matchs.

Pour la Juventus, ce transfert pourrait être une étape cruciale pour renforcer la concurrence au poste de gardien et restaurer son prestige sur la scène internationale. L'expérience de Martinez en Europa League avec Aston Villa et ses succès avec l'Argentine sont considérés comme très précieux pour le club de Turin.