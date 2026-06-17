Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Roberto Martinez, a décidé de quitter son poste à l'issue de la Coupe du Monde actuelle. Le contrat de l'entraîneur espagnol expire fin juillet et il a choisi de ne pas le prolonger. Cette décision marque le début d'une nouvelle ère pour le football portugais. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon Goal.com, un accord a été conclu avec la Fédération Portugaise de Football concernant le départ de Martinez. La direction de la fédération est pleinement informée de la décision de l'entraîneur et a déjà commencé à rechercher des candidats de haut niveau pour le remplacer. Martinez prévoit de poursuivre sa carrière au niveau des clubs, notamment en Premier League anglaise ou dans d'autres grands clubs européens.

Cristiano Ronaldo et la dernière chance

Sur fond de rumeurs concernant le départ de l'entraîneur, l'attention du monde entier se porte sur le capitaine de l'équipe, Cristiano Ronaldo. Pour l'attaquant légendaire de 39 ans, cette Coupe du Monde devrait être le dernier grand tournoi de sa carrière. Le seul trophée manquant à sa collection est précisément la Coupe du Monde. Si le Portugal remporte ce tournoi, cela pourrait être le point final le plus prestigieux de la carrière de Ronaldo.

L'équipe nationale du Portugal a été championne d'Europe en 2016 et a remporté la Ligue des Nations en 2019 et 2025. Désormais, l'équipe vise le sommet le plus important de son histoire. Avec un effectif étoilé comprenant des joueurs comme Bruno Fernandes, l'équipe tentera de conclure avec succès le dernier mandat de Martinez.

Affrontement avec l'Ouzbékistan et phase de groupes

Le calendrier du tournoi s'annonce très intéressant pour les Portugais. L'équipe disputera ses matchs de groupe selon l'ordre suivant :

le 17 juin, premier match contre l'équipe nationale de la RD Congo ;

le 23 juin, match contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan ;

le 28 juin, dernier match de groupe contre la Colombie.

Pour les supporters de football ouzbeks, le match contre le Portugal revêt une importance particulière. Affronter Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers est à la fois un grand défi et un événement historique pour notre équipe nationale. Cette rencontre devrait avoir un impact sérieux sur la répartition des places dans le groupe.

En conclusion, le départ de Roberto Martinez témoigne du début de grands changements dans le football portugais. Quel que soit le nouvel entraîneur, il devra maintenir l'équilibre entre les jeunes talents et les vétérans expérimentés. L'issue du tournoi apportera des éclaircissements non seulement sur l'avenir de l'entraîneur, mais aussi sur celui d'un athlète grandiose comme Cristiano Ronaldo.