La Coupe du Monde 2026, qui secoue les pelouses d'Amérique du Nord, est au centre de l'attention mondiale non seulement pour ses buts et ses matchs intenses, mais aussi pour les déclarations fracassantes des stars du football dans les médias. Après une large victoire (3-0) contre l'Algérie lors du premier match de phase de groupe et un triplé historique, le capitaine de l'Argentine, Lionel Messi, a exprimé des opinions inattendues et provocatrices sur la plus grande intrigue du football mondial : sa rivalité avec Cristiano Ronaldo et le statut du plus grand joueur de l'histoire.

Leo Messi : « Ronaldo est l'un des meilleurs, mais il n'est pas le premier »

Lionel Messi, considéré comme l'un des plus grands talents de l'histoire du football, n'a pas caché sa fierté de figurer parmi les meilleurs buteurs de l'histoire des Coupes du Monde. En même temps, le génie argentin a souligné, comme à son habitude, qu'il ne courait pas après les distinctions individuelles, les statistiques froides et les records, ones qu'il considère comme secondaires. Cependant, ses propos concernant la légende portugaise et rivale du siècle, Cristiano Ronaldo, se sont propagés comme une traînée de poudre dans les médias.

« Je suis sincèrement fier d'être cité aux côtés de tels maîtres du ballon rond et de pouvoir rivaliser avec eux. Mais personnellement, ces indicateurs n'ont pas une importance si capitale. Quant à Ronaldo, il est sans aucun doute considéré comme l'un des joueurs les plus forts et les plus grands de l'histoire du football, mais il n'est absolument pas le numéro un de l'histoire du football », rapporte le célèbre journal international "Infobae" citant les paroles inattendues de Messi.

Le tableau d'analyse sportive suivant vous permet de découvrir en détail les opinions de Lionel Messi sur Ronaldo ainsi que l'état actuel de la course aux buts dans l'histoire des Coupes du Monde :

Dernier résultat de Messi Évaluation de Cristiano Ronaldo Attitude envers les records personnels Meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde Triplé contre l'Algérie



• Victoire de l'Argentine (3-0)

• 16 buts pour Messi • L'un des plus forts de l'histoire

• Mais il n'est pas le numéro un

• Statut relatif • Statistiques personnelles non prioritaires

• Honneur d'être aux côtés de grands noms Miroslav Klose et Lionel Messi



• Les deux légendes ont 16 buts chacune

• Co-leaders du classement

Duel au sommet des buteurs : Klose et Messi en tête !

Après avoir marqué trois fois contre l'équipe d'Algérie, Lionel Messi a rejoint la légende allemande Miroslav Klose dans la liste des meilleurs buteurs de l'histoire des Coupes du Monde. Actuellement, les deux joueurs comptent 16 buts chacun, partageant ainsi la place de leader absolu dans l'histoire des mondiaux. Si Leo marque à nouveau lors du prochain match, il pourrait devenir le seul leader et détrôner Klose.

L'avis des analystes sportifs de Zamin : Ces propos de Lionel Messi sur Ronaldo ne sont pas simplement le fruit de la jalousie ou de la rivalité, mais le résultat d'une philosophie du football forgée au fil des ans. Messi se distingue par sa priorité donnée au jeu collectif et aux trophées avant tout. À la veille de battre le record de Klose, Leo a déjà prouvé son statut de numéro un, non pas par les statistiques, mais par sa magie sur le terrain !

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