Le groupe K, dans lequel l'équipe nationale d'Ouzbékistan participe à la Coupe du Monde 2026, est considéré comme l'un des quartets les plus intéressants et compétitifs du tournoi. Le groupe comprend le Portugal, la Colombie, la République démocratique du Congo et l'Ouzbékistan.

La publication spécialisée MFutbol a évalué le rapport de force entre les équipes de ce groupe et a présenté une équipe type composée des meilleurs joueurs. Heureusement, le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abduqodir Husanov, a également trouvé sa place dans le onze de départ parmi des joueurs prestigieux.

Dans le classement des forces établi par la publication, le Portugal occupe la première place. L'équipe dirigée par Roberto Martinez a reçu une note de 4,3. L'effectif du Portugal compte des stars du football mondial telles que Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Ruben Dias et Joao Cancelo.

La deuxième place revient à la Colombie. Le représentant sud-américain a été évalué à 3,1 points. La présence d'un joueur rapide et technique comme Luis Diaz dans l'effectif colombien augmente encore davantage le potentiel offensif de l'équipe.

La République démocratique du Congo est classée troisième. L'équipe africaine se distingue par sa puissance physique, sa vitesse et sa domination dans les duels. Il serait une grave erreur de considérer cette équipe comme la plus faible face aux autres adversaires du groupe.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan est placée quatrième du classement avec une note de 2,0. Cependant, une première participation à la Coupe du Monde, une motivation élevée et une unité d'équipe pourraient faire des « Loups Blancs » un débutant dangereux pour ses adversaires.

Il est également notable que l'image d'Abduqodir Husanov a été choisie pour illustrer le classement des forces du groupe. Le défenseur de Manchester City est considéré comme l'une des principales stars de l'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde.

L'équipe type du groupe K est basée sur un système tactique 4-3-3. Diogo Costa, représentant du Portugal, a été choisi comme gardien de but. Il est célèbre pour sa régularité au niveau du club et de l'équipe nationale, ses réflexes et sa capacité à jouer au pied.

Sur le flanc droit de la défense se trouve Joao Cancelo, au centre Ruben Dias et Abduqodir Husanov, et sur le flanc gauche Nuno Mendes.

L'inclusion d'Abduqodir Husanov dans la même ligne défensive que Ruben Dias est une grande reconnaissance pour le football ouzbek. Fait intéressant, les deux joueurs défendent les couleurs de Manchester City. Désormais, en plus d'être coéquipiers, ils pourraient s'affronter comme adversaires lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde.

La vitesse, la force physique, la détermination dans les duels et la capacité d'anticipation d'Husanov sont hautement appréciées par les experts. Il est le seul joueur ouzbek à avoir été inclus dans l'équipe type du groupe.

Le milieu de terrain est entièrement composé de représentants portugais. Bruno Fernandes, Vitinha et Joao Neves y ont trouvé leur place.

Bruno Fernandes est considéré comme un joueur essentiel pour l'organisation du jeu, les frappes de loin et la création d'occasions de but. Vitinha se distingue par son contrôle du ballon, son calme sous le pressing et ses passes précises. Joao Neves est reconnu pour sa mobilité et son volume de travail important au centre du terrain.

Le trio offensif de l'équipe type comprend le leader colombien Luis Diaz ainsi que les stars portugaises Cristiano Ronaldo et Bernardo Silva.

Luis Diaz représente un danger sur l'aile gauche grâce à sa vitesse, son dribble et sa capacité à éliminer les défenseurs en un contre un. L'Ouzbékistan devrait porter une attention particulière à ses mouvements lors du match contre la Colombie.

Cristiano Ronaldo occupe le poste d'attaquant central. Le capitaine du Portugal reste une menace sérieuse pour les adversaires grâce à son immense expérience des grands tournois, son instinct de buteur et sa capacité à faire la différence dans les moments décisifs.

Bernardo Silva, sur l'aile droite, se distingue par sa technique, sa capacité de contrôle du ballon et ses décisions imprévisibles sur le terrain. Il peut agir efficacement tant en attaque qu'au milieu de terrain.

L'équipe type du groupe K est la suivante :

Gardien: Diogo Costa — Portugal.

Défenseurs: Joao Cancelo — Portugal, Abduqodir Husanov — Ouzbékistan, Ruben Dias — Portugal, Nuno Mendes — Portugal.

Milieux de terrain: Bruno Fernandes — Portugal, Vitinha — Portugal, Joao Neves — Portugal.

Attaquants: Luis Diaz — Colombie, Cristiano Ronaldo — Portugal, Bernardo Silva — Portugal.

Le fait que neuf joueurs portugais figurent dans l'équipe type montre que cette équipe est considérée comme le principal favori du groupe. Luis Diaz de Colombie et Abduqodir Husanov d'Ouzbékistan ont également été inclus.

Bien sûr, un tel classement et ces équipes types sont basés sur des prévisions avant le début des matchs. À la Coupe du Monde, c'est le terrain qui répondra à toutes les questions. Les noms et les classements sont importants dans le football, mais le résultat est déterminé par l'action collective, la discipline et la précision dans les moments décisifs.

Pour les supporters ouzbeks, le fait qu'Abduqodir Husanov figure dans une équipe type aux côtés de joueurs célèbres comme Cristiano Ronaldo, Luis Diaz, Bernardo Silva et Bruno Fernandes est une grande source de fierté.

Désormais, Husanov et ses coéquipiers s'efforceront de consolider cette reconnaissance par des performances solides sur le terrain. Les « Loups Blancs » n'ont pas seulement l'intention de participer à ce Mondial historique, mais visent à opposer une résistance digne et à s'imposer face à leurs adversaires.