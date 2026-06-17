Ouzbékistan — Colombie : sur quelle chaîne regarder le match ?

Le grand jour tant attendu par les passionnés de football ouzbeks depuis des années, le rêve de générations, est enfin arrivé ! Demain, une nouvelle page dorée s'ouvrira dans l'histoire du sport de notre pays. L'équipe nationale de football de l'Ouzbékistan fera son entrée pour la première fois de son histoire en phase finale de la Coupe du Monde. Nos représentants affronteront l'une des équipes les plus fortes d'Amérique du Sud, la Colombie, lors de la 1ère journée du groupe K du « Mundial ».

Il n'est pas surprenant que les regards et les cœurs de tout le peuple ouzbek soient tournés vers les pelouses lointaines du Mexique. Cette rencontre sera gravée dans les annales comme un événement véritablement historique pour le football de notre patrie.

Le stade légendaire Azteca et l'arbitrage anglais

Ce choc historique se déroulera dans l'un des lieux les plus sacrés et les plus célèbres du football mondial — le stade légendaire Azteca, situé à Mexico, capitale du Mexique, où des génies comme Pelé et Maradona ont triomphé. Dans une arène aussi grandiose, surmonter l'émotion demandera une volonté immense à nos joueurs.

La direction de cette rencontre cruciale a été confiée par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) à une équipe d'arbitres dirigée par l'expérimenté Anthony Taylor, star de la Premier League anglaise. Nous espérons que l'arbitrage anglais garantira un match de haut niveau et équitable.

Via le tableau récapitulatif sportif ci-dessous, vous pouvez découvrir les détails les plus importants de ce duel historique, les adversaires du groupe et l'heure du match :

Le premier pas historique Diffusion et horaire Composition du groupe K Détails principaux de la Coupe du Monde 2026 • Adversaire : Équipe de Colombie

• Stade : Azteca (Mexique)

• Arbitre principal : Anthony Taylor • Date : 18 juin (jeudi)

• Heure de Tachkent : À 07:00

• Chaîne : « Zo‘r TV » • Ouzbékistan

• Colombie

• Portugal

• RD Congo • Dates : 11 juin – 19 juillet

• Hôtes : États-Unis, Canada, Mexique

• Champion en titre : Argentine

Ne manquez pas la diffusion matinale — Bonne chance à notre équipe nationale !

Il convient de rappeler que la Coupe du Monde de football 2026 se déroule du 11 juin au 19 juillet sur les terrains de trois grands pays d'Amérique du Nord : les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le détenteur actuel du titre mondial est l'équipe d'Argentine, menée par Lionel Messi. Dans notre groupe, nos représentants affrontent non seulement la Colombie, mais aussi le géant européen, le Portugal, et l'équipe coriace d'Afrique, la RD Congo.

Par conséquent, chaque point marqué et chaque but inscrit lors du premier match pour sortir du groupe aura une valeur d'or. Le duel historique aura lieu demain, heure de Tachkent, le 18 juin tôt le matin, à 07:00 et débutera. Les supporters de notre pays pourront regarder ce match passionnant en direct sur la chaîne « Zo‘r TV » (avec commentaires en anglais et local).

Le souhait optimiste des analystes sportifs de Zamin : Nous souhaitons que le premier pas de notre équipe nationale à la Coupe du Monde soit heureux et victorieux. Que les prières et le soutien de millions de compatriotes, qui renonceront au sommeil matinal pour se rassembler devant leur téléviseur, donnent une force supplémentaire à nos garçons. Allez l'Ouzbékistan, vers la victoire !

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