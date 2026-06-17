Thomas Tuchel et l'Angleterre : débats sur la composition avant la Coupe du Monde 2026

Le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel, fait face à des choix difficiles à l'approche du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026. Avant le match d'ouverture contre la Croatie à Dallas, le technicien doit prendre des décisions finales pour plusieurs postes du onze de départ. Selon les analyses de Goal.com, Tuchel est actuellement en train de sélectionner les meilleurs parmi 14 ou 15 joueurs. C'est ce que rapporte Goal.com.

Actuellement, le choix des titulaires sur les ailes, au milieu offensif et en défense centrale reste l'un des sujets les plus discutés. En particulier, la sélection d'Ezri Konsa aux côtés de John Stones en défense centrale est perçue comme une décision inattendue. Ce choix est susceptible de soulever diverses questions parmi de nombreux experts.

Problèmes en attaque et candidats inattendus

Sur l'aile droite, Bukayo Saka aurait dû être le candidat principal, mais l'ailier d'Arsenal lutte actuellement contre une blessure au tendon d'Achille. Cela oblige Tuchel à envisager d'autres options. Au milieu de terrain, malgré la présence d'une star comme Jude Bellingham, l'intérêt de l'entraîneur pour Morgan Rogers est également notable. Sur l'aile gauche, Anthony Gordon et Marcus Rashford sont en concurrence.

Dans les cages, la stabilité devrait être maintenue. Malgré les critiques au niveau des clubs, Jordan Pickford a toujours été fiable avec l'équipe nationale. Ses quatre arrêts lors des séances de tirs au but depuis 2018 sont deux fois plus nombreux que les résultats de tous ses prédécesseurs des 22 dernières années. Pickford a gagné la confiance de Tuchel non seulement par ses arrêts, mais aussi par sa relance et ses capacités de leadership.

Équilibre de l'effectif et choix stratégiques

Selon les experts, le plus important pour Tuchel est de maintenir l'équilibre dans l'équipe. Contre une équipe expérimentée comme la Croatie, toute erreur défensive pourrait coûter cher. C'est pourquoi l'intégration d'Ezri Konsa dans le onze de départ est considérée comme un risque tactique.

De plus, afin d'augmenter l'offensive, le choix d'Anthony Gordon sur l'aile gauche pourrait apporter vitesse et agressivité au jeu anglais. Tant que l'état physique de Bukayo Saka n'est pas totalement rétabli, le laisser sur le banc et le préserver pour les phases suivantes du tournoi semble être une décision logique.

Dans l'ensemble, le succès de l'Angleterre lors du Mondial 2026 dépendra de la mesure dans laquelle ces décisions inattendues et audacieuses de Tuchel se justifieront. Le match contre la Croatie déterminera non seulement la situation dans le groupe, mais aussi l'état d'esprit général de l'équipe sous la direction du nouvel entraîneur.