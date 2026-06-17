Conflit entre Barcelone et l'Atlético Madrid pour Julian Alvarez : l'obstacle des 500 millions d'euros

Un nouveau conflit de transfert s'intensifie dans le football espagnol. Le club catalan du FC Barcelone rencontre une forte résistance dans sa volonté de recruter l'attaquant argentin Julian Alvarez. Selon Goal.com, le président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, a répondu fermement à l'intérêt des Catalans, affirmant qu'il ne fera aucune concession sur le prix du joueur. C'est ce que rapporte Goal.com.

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, voit l'attaquant argentin comme un candidat idéal pour succéder au meilleur buteur de l'équipe, Robert Lewandowski. Cependant, la direction du club madrilène a renforcé sa position de ne pas vendre sa star, fermant presque toutes les portes aux négociations. Cette situation tend davantage les relations entre les deux clubs géants.

Une clause libératoire de 500 millions d'euros

Alors que la direction du FC Barcelone prépare une offre attrayante de 135 millions d'euros plus des bonus pour Julian Alvarez, Enrique Cerezo a renvoyé toute la pression vers le club catalan. Le président a souligné que toute partie souhaitant acquérir le joueur doit payer l'intégralité de sa clause libératoire de 500 millions d'euros stipulée dans son contrat.

"Julian est un joueur de l'Atlético Madrid. Quiconque souhaite l'acheter doit se référer à la clause du contrat. S'il y a un intérêt, ils paieront cette somme et pourront le prendre, sinon, c'est non. Cela semble devenir le sujet principal du mercato estival, mais la situation ne changera pas", a déclaré Cerezo lors d'une interview avec El Desmarque.

La "guerre de l'information" entre les clubs

La situation entourant le transfert s'est envenimée non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan éthique. L'Atlético Madrid a récemment publié des vidéos parodiques mettant en scène les stars du FC Barcelone, Lamine Yamal et Pedri, pour se moquer de son rival. Les Madrilènes accusent le club catalan d'utiliser une "machine à propagande" et de diffuser délibérément de fausses informations pour faire baisser la valeur du transfert de Julian Alvarez.

Dans un communiqué officiel, le club a appelé ses supporters à ne pas croire aux informations liées au FC Barcelone. Une telle hostilité ouverte suggère que toute négociation officielle future entre les clubs se déroulera dans un climat toxique.

Fait intéressant, le FC Barcelone n'est pas le seul à se battre pour Julian Alvarez. Selon certaines sources, le Real Madrid aurait également fait une offre massive de 150 millions d'euros pour le joueur, mais l'Atlético a également rejeté son rival acharné. On dit que Alvarez est la cible principale du nouveau projet "Galactico" de Florentino Perez.

Pour l'instant, malgré ses difficultés financières, le FC Barcelone espère convaincre l'Atlético avec une offre de 135 millions d'euros. Cependant, la position ferme du club madrilène et son exigence de 500 millions d'euros réduisent presque à zéro la probabilité que ce transfert se réalise.