La Coupe du Monde 2026, organisée sur les terrains d'Amérique du Nord, continue d'offrir des résultats inattendus et sensationnels dès ses premiers jours. Le match entre le Portugal et la République démocratique du Congo, comptant pour la 1ère journée du groupe « K », a fait grand bruit dans le monde du football. Alors que le début historique de la légende Cristiano Ronaldo dans son 6ème Mondial devait se solder par une victoire facile du géant européen, les Africains ont fait preuve d'une véritable détermination sur le terrain.

La « surprise » promise par le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, avant le match s'est concrétisée par un match nul disputé sur le score de 1-1.

Le but rapide de João Neves et la réponse de Yoane Wissa

La rencontre a débuté sous la domination totale des Européens. Alors que les premières minutes de jeu s'écoulaient, à la 6ème minute, le talentueux milieu de terrain portugais João Neves a ouvert le score en visant précisément le but adverse. Après ce but, beaucoup s'attendaient à une large victoire du Portugal.

Cependant, à l'approche de la fin de la première mi-temps, les Africains ont poussé avec force. Dans le temps additionnel de la première période (45+1ème minute), l'attaquant de la RDC Yoane Wissa a profité d'une erreur de la défense portugaise pour marquer et rétablir l'équilibre. En seconde période, malgré tous les efforts de Cristiano Ronaldo et de ses coéquipiers, ils n'ont pas réussi à percer la défense de la RDC.

Vous pouvez consulter le résultat final, les buteurs et les compositions complètes des équipes lors de ce match sensationnel via le tableau sportif officiel ci-dessous :

Résultat du match et buts Équipe nationale du Portugal Équipe nationale de la RDC Calendrier de la prochaine journée (23 juin) • Score final : 1:1

• João Neves : 6ème minute (1:0)

• Yoane Wissa : 45+1ème minute (1:1) • Costa (G), Cancelo, Araújo, Veiga, Mendes;

• Vitinha, João Neves, Pedro Neto;

• Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. • Mpasi-Nzau (G), Wan-Bissaka, Tuanzebe, Kapuadi;

• Mbemba, Masuaku, Mukau, Moutoussamy;

• Kayembe, Cédric Bakambu, Yoane Wissa. • Portugal – Ouzbékistan

• RDC – Colombie



• Note : Un match crucial pour notre équipe nationale !

Le prochain adversaire est l'équipe nationale d'Ouzbékistan !

Ce match nul inattendu a radicalement changé la situation dans le groupe « K » et a intensifié la lutte pour la qualification. Le fait qu'une équipe aussi puissante que le Portugal perde des points dès la première journée montre sans aucun doute que les prédictions audacieuses de notre coéquipier Odil Akhmedov, selon lesquelles « le match contre le Portugal sera le plus facile », ne sont pas dénuées de fondement.

Désormais, lors de la 2ème journée du groupe, l'équipe nationale du Portugal le 23 juin affrontera notre équipe nationale d'Ouzbékistan. La RDC, héroïque lors de la première journée, affrontera la Colombie le même jour. Pour nos représentants, le match contre le Portugal sera sans aucun doute la rencontre la plus importante pour décider du sort du groupe.

Conclusion des commentateurs sportifs de Zamin : L'équipe nationale de la RDC a montré au monde entier qu'il est possible d'arrêter le Portugal, composé de stars mondiales. Ce résultat est une excellente opportunité et une motivation supplémentaire pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Ronaldo et ses coéquipiers tenteront de se venger lors de la deuxième journée, mais il a été prouvé que si nos gars choisissent la bonne tactique, ils peuvent leur prendre des points. Nous croyons en nos joueurs pour ce match historique contre le Portugal !

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