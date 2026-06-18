Coupe du Monde : le Portugal tenu en échec par l'outsider RD Congo

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Coupe du Monde : le Portugal tenu en échec par l'outsider RD Congo

Un résultat inattendu a été enregistré lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde de football. L'équipe nationale du Portugal, considérée comme l'un des favoris de la compétition, a laissé échapper la victoire face à la RD Congo, se contentant d'un match nul 1-1. Les hommes de Roberto Martinez, bien que dominants durant la rencontre, ont peiné à percer la défense organisée de l'adversaire et à concrétiser leurs occasions. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Le match a débuté très favorablement pour les Portugais. Dès la 6e minute, Joao Neves a ouvert le score d'une tête suite à une passe précise de Pedro Neto. Il s'agissait du quatrième but du jeune milieu de terrain sous le maillot de la sélection. Cependant, après ce but rapide, le Portugal a ralenti son rythme et a fait preuve d'une passivité inexplicable sur le terrain.

Cristiano Ronaldo et des attaques infructueuses

Le capitaine de l'équipe, Cristiano Ronaldo, n'a pas pu livrer l'une de ses meilleures performances lors de ce match. Malgré plusieurs occasions favorables, l'attaquant de 41 ans n'a pas réussi à les transformer en buts. Le manque de précision du vétéran a été particulièrement notable sur les opportunités créées par Francisco Conceicao, entré en cours de jeu. Selon Goal.com, Ronaldo a paru nerveux sur le terrain et a eu du mal à s'intégrer au jeu collectif.

L'équipe nationale de la RD Congo a réussi à rétablir l'équilibre dans les dernières minutes de la première période. Yoane Wissa a trouvé le chemin des filets sur une passe d'Arthur Masuaku, profitant d'un manque de vigilance des défenseurs adverses. Ce but a donné une grande confiance aux Africains, qui ont organisé des contre-attaques dangereuses en seconde période. À un moment, Cedric Bakambu a failli toucher le poteau, manquant de peu de choquer les favoris.

Dans l'effectif portugais, Bernardo Silva n'a pas non plus été à la hauteur des attentes. Le milieu de terrain a commis de nombreuses erreurs dans la gestion du jeu et l'organisation des attaques. Un superbe but marqué par Joao Cancelo a été annulé pour hors-jeu. Bien que l'équipe de Roberto Martinez ait accentué la pression jusqu'à la fin du match, le score est resté inchangé.

Ce nul pourrait légèrement compliquer la qualification du Portugal pour le second tour. La performance terne des stars et des joueurs expérimentés de la sélection est vivement critiquée par les experts et les supporters. La RD Congo, participant à sa première Coupe du Monde depuis 1974, a fait preuve d'un véritable héroïsme en décrochant son premier point.

PortugalCristiano RonaldoCoupe du MondeFootballRD Congo
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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