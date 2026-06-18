L'ancien milieu défensif d'Arsenal, Thomas Partey, deviendra agent libre cet été. Le club espagnol de Villarreal a décidé de ne pas exercer son option pour prolonger le contrat du joueur d'une année supplémentaire. Cette décision devrait avoir un impact sérieux non seulement sur sa carrière au sein du club, mais aussi sur son avenir professionnel. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon The Athletic et Sport, la direction de Villarreal avait donné une chance à Partey, qui avait quitté Arsenal à l'été 2025. À l'époque, les deux parties avaient signé un accord d'un an, incluant une clause de prolongation de 12 mois. Cependant, le club espagnol a préféré ne pas activer cette clause, et le milieu de terrain sera officiellement sans club à la fin du mois de juin.

Résultats sur le terrain et ambiance dans le vestiaire

La saison dernière, Thomas Partey a disputé 32 matchs toutes compétitions confondues avec Villarreal, contribuant à la place du club dans le top 3 de La Liga. Malgré cela, la situation interne n'a pas été simple. Selon certaines sources, certains membres de l'équipe auraient exprimé leur réticence à jouer avec lui en raison de sa vie privée et des controverses qui l'entourent.

Le président de Villarreal, Fernando Roig, avait initialement défendu le joueur, soulignant que la présomption d'innocence était une valeur fondamentale pour le club. Cependant, les problèmes juridiques et la pression au sein du groupe semblent avoir influencé la décision finale. La direction du club se prépare désormais à bâtir un nouveau projet sans Partey.

Problèmes juridiques et obstacles internationaux

Selon Goal.com, Thomas Partey attend actuellement un procès au Royaume-Uni pour des accusations très graves. Plusieurs procédures pénales liées à des actes de violence ont été ouvertes contre lui. Bien que le joueur nie toutes les accusations et affirme son innocence, les principales audiences sont fixées pour juin 2027. Cela dissuade de nombreux clubs européens de signer un contrat avec lui.

Cette situation affecte également sa participation avec l'équipe nationale du Ghana. Bien qu'il soit vice-capitaine, il manque des matchs cruciaux des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Notamment, suite au refus de son visa pour le Canada, il ne pourra pas aider ses coéquipiers lors du match contre Panama.

Dans les conditions actuelles, il ne sera pas facile pour Thomas Partey, 31 ans, de trouver une nouvelle équipe. Les grands clubs sont plus préoccupés par le risque réputationnel lié aux procédures judiciaires que par sa forme sportive. Les prochains mois s'annoncent décisifs pour le Ghanéen, non seulement pour son sport, mais aussi pour sa vie privée et sa liberté.