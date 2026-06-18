Manchester City renforce son milieu : la bataille pour Sandro Tonali est lancée

Le champion d'Angleterre, Manchester City, prévoit de renouveler en profondeur son effectif lors du prochain mercato estival. Se préparant pour l'ère après Pep Guardiola, les « Cityzens » ont désigné la star de Newcastle United, Sandro Tonali, comme leur cible principale. Tottenham devrait concurrencer sérieusement le club mancunien pour ce transfert, selon une information de Goal.com.

D'après Goal.com, la direction de Manchester City voit le milieu italien de 26 ans comme le futur pilier de l'équipe. Bien que Tottenham ait déjà mené des discussions fructueuses avec les représentants du joueur, les propriétaires de l'Etihad sont prêts à intervenir avec une offre financière bien plus conséquente. Le montant du transfert demandé pour Tonali ne serait pas inférieur à 80 millions de livres sterling.

De grandes réformes au milieu de terrain

Manchester City ne compte pas s'arrêter à Sandro Tonali. Le club poursuit également des négociations actives pour Elliot Anderson, joueur de Nottingham Forest. Si les deux transferts se concrétisent, le club pourrait dépenser plus de 200 millions de livres sterling pour renforcer son milieu de terrain. Cette politique de transfert agressive découle des incertitudes entourant plusieurs joueurs cadres.

En particulier, le départ de Bernardo Silva au Real Madrid en tant qu'agent libre a laissé un vide important au centre du terrain. De plus, l'avenir d'autres milieux comme Niko Gonzalez et Tijjani Reijnders est incertain. Par conséquent, les transferts de Tonali et Anderson sont devenus une nécessité stratégique plutôt qu'un simple souhait.

Inquiétudes concernant Rodri

Le sujet qui préoccupe le plus la direction est la situation de Rodri. L'actuel Ballon d'Or participe actuellement à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale d'Espagne et a indiqué qu'il prendrait sa décision finale sur son avenir après le tournoi. Bien que Manchester City lui ait proposé un nouveau contrat, rien ne garantit que la star espagnole restera au club.

Si Rodri refuse de prolonger son contrat, Manchester City pourrait être contraint de le vendre cet été. Cela accentue encore l'importance du transfert de Sandro Tonali. Le joueur italien, par son style de jeu et sa vision du terrain, est considéré comme parfaitement adapté au système d'Enzo Maresca, le successeur de Guardiola.

Pour rappel, Sandro Tonali avait précédemment été en contact avec Arsenal, mais la course principale se joue désormais entre Manchester City et Tottenham. L'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, souhaite ardemment voir son compatriote dans son équipe, mais la puissance financière du club de Manchester pourrait jouer un rôle décisif.