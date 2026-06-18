Cristiano Ronaldo quitte le terrain après un début raté de la Coupe du Monde 2026

Le légendaire attaquant de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, n'a pas caché son mécontentement après le match contre la RD Congo lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Après que la rencontre à Houston s'est soldée par un match nul inattendu 1-1, le capitaine de 41 ans, contrairement à ses coéquipiers, s'est dirigé vers les vestiaires sans saluer les supporters. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Le match avait pourtant très bien commencé pour le Portugal. Les hommes de Roberto Martinez ont pris l'avantage dès le début de la rencontre grâce à un but de Joao Neves. Cependant, l'égalisation de Yoane Wissa a contrarié les plans des Portugais. Selon Goal.com, Cristiano Ronaldo n'a pas souhaité rester une seule minute de plus sur le terrain après le coup de sifflet final.

Frustration du capitaine et esprit d'équipe

Les autres membres de l'équipe du Portugal sont restés sur la pelouse pour remercier les milliers de supporters présents dans le stade. Alors que les joueurs rendaient hommage aux fans qui avaient coloré l'arène de Houston en rouge et vert, Ronaldo s'est dirigé vers le tunnel, tête baissée. Bien qu'il ait serré la main d'un membre du staff adverse en chemin, il n'a pas participé au traditionnel tour d'honneur.

Cette situation est interprétée comme un signe que Ronaldo était insatisfait non seulement du résultat, mais aussi de sa propre performance. L'attaquant a manqué plusieurs occasions franches durant le match. Pour la star, qui participe à sa sixième Coupe du Monde depuis 2006, ce tournoi revêt une importance particulière. À ce jour, il a disputé 23 matchs de Coupe du Monde, marquant 8 buts et délivrant 2 passes décisives.

Prochain adversaire : l'Ouzbékistan

Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, avait souligné dans une interview avant le tournoi l'importance de chaque point dans le groupe. « Si nous faisons match nul, c'est une catastrophe ; si nous perdons, c'est la fin du monde », avait déclaré le technicien. Après le match, il a ajouté qu'il fallait analyser la situation avec calme et que cela faisait partie de la Coupe du Monde.

Désormais, l'équipe du Portugal doit concentrer toute son attention sur la prochaine journée. Pour redresser la barre dans le groupe, ils affronteront l'équipe nationale de l'Ouzbékistan. Le dernier match de la phase de groupes se jouera contre la Colombie. Pour les fans de football ouzbeks, l'état d'esprit de Ronaldo et la perte de points de son équipe ajoutent une intrigue supplémentaire avant le prochain match.