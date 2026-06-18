Ronaldo tranche le débat : Lionel Messi est le plus grand footballeur de l'histoire

L'un des débats les plus longs du monde du football semble toucher à sa fin. Le légendaire attaquant brésilien Ronaldo a fait une déclaration surprise et ferme concernant le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi. Selon lui, il n'y a plus aucun doute sur l'identité du meilleur joueur de l'histoire du football mondial. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde, l'Argentine a battu l'Algérie 3-0. Au cours de cette rencontre, Lionel Messi a une nouvelle fois fait preuve d'héroïsme en réussissant à marquer trois buts. Ce triplé de la star de l'Inter Miami a non seulement apporté la victoire à son équipe, mais a également propulsé sa renommée vers un nouveau sommet.

Selon Goal.com, Ronaldo n'a pas caché son admiration pour le jeu de Messi lors d'une interview accordée au journal portugais A Bola. « Le monde doit maintenant cesser de fuir la réalité et reconnaître qu'il est le meilleur footballeur de tous les temps », a souligné l'ancienne star brésilienne. Selon lui, Messi continue de prouver son niveau à chaque saison et lors de chaque tournoi majeur.

Records et résultats historiques

Ce match, disputé à Kansas City, a revêtu une importance historique pour Lionel Messi. Il s'agit de son premier triplé en phase finale de Coupe du Monde. Grâce à ces buts, Messi a porté son total de buts en Coupe du Monde à 16. Avec ce résultat, il a dépassé Ronaldo et partage désormais le titre de meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec l'ancien attaquant allemand Miroslav Klose.

Évoquant ce record, Ronaldo a estimé qu'il s'agissait d'une chose naturelle : « Les records sont faits pour être battus. Personne ne devrait être surpris qu'un joueur comme Messi y parvienne. L'Argentine défend dignement son statut de champion en titre ». Il convient de noter que cette victoire était cruciale pour les Argentins, après avoir débuté le mondial au Qatar par une défaite surprise contre l'Arabie Saoudite.

Contrastes entre rivaux

Alors que Lionel Messi revient de blessure avec des performances exceptionnelles, la situation est un peu plus complexe pour son principal rival, Cristiano Ronaldo. L'équipe nationale du Portugal a fait match nul 1-1 contre la RD Congo. Lors de ce match, l'attaquant de 39 ans n'a pas réussi à concrétiser ses occasions, marquant ainsi son neuvième match consécutif sans but lors de tournois majeurs.

La différence actuelle entre les deux grands joueurs renforce l'idée de la supériorité de Messi parmi les experts et les supporters. L'aveu du Brésilien Ronaldo pourrait mettre un point final au débat sur le « GOAT » (Greatest of All Time). Actuellement, l'équipe d'Argentine domine son groupe et avance avec confiance pour défendre son titre de champion.