Cristiano Ronaldo défend l'équipe du Portugal après le nul contre le Congo

L'équipe nationale du Portugal a débuté la Coupe du Monde 2026 par un résultat inattendu. Après un match nul 1-1 contre la RD Congo, le capitaine Cristiano Ronaldo a pris la défense de ses coéquipiers face aux critiques. Après la rencontre disputée dans le stade de Houston, l'attaquant légendaire a souligné qu'il n'y avait aucune faille dans le jeu de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

À la fin du match, bien que Ronaldo ait quitté le terrain visiblement jeune et nerveux, il s'est exprimé avec calme lors d'un entretien avec les journalistes. Selon Goal.com, l'avant-centre de 41 ans a déclaré lors d'une interview pour Sport TV : « Qu'est-ce qui manquait ? Rien ne manquait, c'est ça le football. Le Portugal pouvait gagner comme il pouvait perdre. Le match s'est déroulé dans une situation où il pouvait basculer d'un côté comme de l'autre », soutenant ainsi ses coéquipiers.

Records et accomplissements historiques

Ce match n'était pas simplement une rencontre de plus pour Cristiano Ronaldo, mais un événement historique. En entrant sur le terrain, il a battu le record du joueur le plus âgé à avoir porté le maillot de son pays, dépassant son ancien coéquipier Pepen. De plus, il a participé à sa sixième Coupe du Monde, égalant ainsi le record de Lionel Messi.

Ronaldo est devenu le deuxième joueur le plus âgé de l'histoire des Coupes du Monde. Il n'est désormais dépassé que par la légende camerounaise Roger Milla (42 ans et 39 jours). Malgré cela, ses performances individuelles ont été éclipsées par le résultat collectif. Il n'a pas réussi à concrétiser plusieurs occasions face à la RD Congo, portant sa série sans but dans les grands tournois à 10 matchs.

Prochain adversaire : l'Ouzbékistan

Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, et ses joueurs doivent désormais concentrer toute leur attention sur les prochains matchs de groupe. Ronaldo a adressé un message aux supporters sur ses réseaux sociaux : « Ce n'est pas le début que nous espérions, mais rien n'est encore terminé. Gardez la tête haute et concentrez-vous sur le prochain match ».

Le prochain match de phase de groupes est crucial pour les Portugais. En effet, leur prochain adversaire sera l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Après ce match décisif pour la qualification, l'équipe affrontera la Colombie. Pour Cristiano Ronaldo, la Coupe du Monde reste le seul trophée manquant dans sa riche collection, c'est pourquoi chaque point est une question de vie ou de mort.