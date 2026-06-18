La Coupe du Monde 2026, qui bat son plein sur les pelouses d'Amérique du Nord, offre dès sa première journée des records éclatants et des moments historiques inoubliables. Le match opposant les équipes nationales de Colombie et d'Ouzbékistan (3:1), disputé dans le cadre de la 1ère journée du groupe K, a été marqué non seulement par les débuts historiques de nos compatriotes, mais aussi par les performances phénoménales des stars du football mondial. Luis Díaz, leader de la sélection colombienne et sans doute le héros le plus marquant de la rencontre, a offert un véritable spectacle sur le terrain.

Ce milieu de terrain talentueux, qui défend avec honneur les couleurs du célèbre club allemand du Bayern Munich, a assuré la victoire de sa sélection nationale face aux « Loups blancs ».

But et passe décisive : un record de 60 ans est tombé

Se distinguant par sa classe, ses raids rapides et ses passes millimétrées, Luis Díaz a commencé son parcours dans cette future Coupe du Monde de manière très fructueuse. À la 40e minute du match, c'est grâce à ses mouvements agiles et sa passe précise que les Colombiens ont réussi à ouvrir le score. En seconde période, alors que nos représentants avaient rétabli l'équilibre, Díaz est revenu sur le devant de la scène. À la 65e minute de jeu, après avoir éliminé les défenseurs ouzbeks, il a trouvé le chemin des filets pour redonner l'avantage à son équipe — 2:1.

Ainsi, Luis Díaz est entré dans l'histoire comme le premier footballeur à marquer un but et délivrer une passe décisive dès son match de débuts sous le maillot de la Colombie en Coupe du Monde. Il convient de noter que ces statistiques sont officiellement tenues depuis 1966, et jusqu'à présent, aucune légende colombienne n'avait réussi un tel exploit lors de son premier match.

Vous pouvez consulter les statistiques globales et historiques de la star du Bayern Munich, Luis Díaz, avec l'équipe nationale de Colombie via le tableau sportif officiel suivant :

Statut historique dans le tournoi Contribution lors du match contre l'Ouzbékistan Statistiques globales en équipe nationale Club actuel • Recordman absolu de l'histoire de la Colombie !

• Résultat enregistré pour la première fois depuis 1966. • 40e minute : Assist (Passe décisive)

• 65e minute : Auteur d'un superbe but

• Résultat : A scellé le destin du match. • Total de matchs : 75 matchs

• Nombre total de buts : 23 buts

• Note : C'était son premier match en Coupe du Monde ! • Club : Bayern Munich (Munich, Allemagne)

• Statut : Star principale du club et de l'équipe nationale.

Les débuts tant attendus du buteur en Coupe du Monde

Globalement, le joueur de 29 ans a disputé jusqu'à présent 75 matchs avec sa sélection nationale, marquant 23 buts dans le filet adverse. Cependant, le leader actuel du club munichois, qui a brisé les défenses des plus grands clubs mondiaux, n'avait jamais eu la chance de jouer la phase finale d'une Coupe du Monde. Le premier match du Mondial 2026 a donc été pour lui non seulement des débuts attendus, mais un véritable triomphe.

Conclusion finale des analystes de Zamin Sport : Le niveau cosmique et le sang-froid de Luis Díaz sur le terrain suggèrent que la Colombie ira très loin dans ce tournoi. Malheureusement, ce record historique a été établi lors du match contre notre équipe nationale. Cependant, nos joueurs ont acquis une grande expérience sur la manière de jouer contre de telles « machines à buts » de classe mondiale. Nous attendons la même fougue de nos représentants lors des prochains matchs contre le Portugal et la RD Congo !

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