Fabio Cannavaro souligne l'importance historique du match

·92·Sport
Fabio Cannavaro souligne l'importance historique du match

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a affronté la Colombie dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA.

Après le match, l'entraîneur Fabio Cannavaro a souligné que le jeu était intéressant et que l'équipe a particulièrement bien évolué en seconde période.

Selon lui, ils ont réussi à changer la dynamique du match après la pause, créant notamment des occasions dangereuses via l'aile gauche.

« Nous avons essayé de prendre le contrôle du jeu. Il n'est pas facile de jouer sans ballon contre une équipe comme la Colombie », a déclaré l'entraîneur.

Fabio Cannavaro a également noté qu'ils étaient entrés sur le terrain avec l'objectif de présenter positivement l'Ouzbékistan au monde entier.

Il a précisé que l'équipe a produit un bon jeu en seconde période, mais a malheureusement encaissé un but.

« Nous nous souviendrons de ce match dans ce stade, car c'est un match historique. Nous sommes à la Coupe du Monde. Le match d'aujourd'hui nous a été utile. Il y a eu des erreurs et nous allons y travailler », a déclaré Cannavaro.

La rencontre s'est terminée par une défaite 1-3 de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. L'équipe nationale de Colombie a remporté la victoire.

Le tableau du groupe K comprend les équipes de Colombie, Congo, Portugal et Ouzbékistan.

Fabio CannavaroOuzbékistanColombieCoupe du monde de la FIFA
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Fin de la 1ère journée du groupe K et classement actuelFin de la 1ère journée du groupe K et classement actuelAujourd'hui, 04:42Roberto Martinez défend Ronaldo après un match nul frustrantRoberto Martinez défend Ronaldo après un match nul frustrantAujourd'hui, 04:35Luis Díaz bat un record historique face à l'OuzbékistanLuis Díaz bat un record historique face à l'OuzbékistanAujourd'hui, 04:23L'Ouzbékistan s'incline lors de ses débuts à la Coupe du MondeL'Ouzbékistan s'incline lors de ses débuts à la Coupe du MondeAujourd'hui, 04:06Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'OuzbékistanLe Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'OuzbékistanAujourd'hui, 03:54Harry Kane élu homme du match face à la CroatieHarry Kane élu homme du match face à la CroatieAujourd'hui, 02:53
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
La controverse sur le penalty autour d'Abduqodir Husanov s'intensifie
La controverse sur le penalty autour d'Abduqodir Husanov s'intensifie