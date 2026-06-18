Fabio Cannavaro souligne l'importance historique du match

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a affronté la Colombie dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA.

Après le match, l'entraîneur Fabio Cannavaro a souligné que le jeu était intéressant et que l'équipe a particulièrement bien évolué en seconde période.

Selon lui, ils ont réussi à changer la dynamique du match après la pause, créant notamment des occasions dangereuses via l'aile gauche.

« Nous avons essayé de prendre le contrôle du jeu. Il n'est pas facile de jouer sans ballon contre une équipe comme la Colombie », a déclaré l'entraîneur.

Fabio Cannavaro a également noté qu'ils étaient entrés sur le terrain avec l'objectif de présenter positivement l'Ouzbékistan au monde entier.

Il a précisé que l'équipe a produit un bon jeu en seconde période, mais a malheureusement encaissé un but.

« Nous nous souviendrons de ce match dans ce stade, car c'est un match historique. Nous sommes à la Coupe du Monde. Le match d'aujourd'hui nous a été utile. Il y a eu des erreurs et nous allons y travailler », a déclaré Cannavaro.

La rencontre s'est terminée par une défaite 1-3 de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. L'équipe nationale de Colombie a remporté la victoire.