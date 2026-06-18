Les matchs de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 de football se poursuivent avec intensité de l'autre côté de l'océan. L'équipe nationale d'Ouzbékistan, au centre de l'attention de millions de compatriotes, a disputé son premier match historique en Coupe du Monde. Sous la direction de Fabio Cannavaro, les « Loups Blancs » ont débuté leur rencontre face à la puissante Colombie, représentant l'Amérique du Sud, et ont réussi à protéger leur cage avec dignité pendant près de quarante minutes. Même après avoir encaissé le premier but, ils ont fait preuve de volonté pour rétablir l'équilibre, mais n'ont pu répondre aux deux autres buts adverses, et le match s'est terminé par une défaite 1-3.

Après cette rencontre, la prestigieuse publication « Euro-Football » a porté une attention particulière aux quatre joueurs ayant évolué en Premier League russe (RPL) ayant pris part au match. Alors que la performance du défenseur Rustam Ashurmatov a été analysée dans un article séparé, cet article évalue minutieusement le jeu des trois autres légionnaires renommés, bien connus des passionnés de sport russes. Les experts ont attribué des notes sur une échelle de 10, avec une note de départ fixée à 6,0 pour le début du match.

Vous pouvez consulter en détail les résultats statistiques et les conclusions des experts concernant les anciennes stars de la RPL lors du match contre la Colombie via le tableau sportif analytique suivant :

Nom du joueur Note attribuée (10) Actions principales et statistiques du match Commentaire tactique des experts • Oston O‘runov 3,0 • Seulement 8 touches de balle en 45 minutes.

• Seulement 2 passes réussies. • S'est totalement effacé durant la première mi-temps et a été remplacé à la pause. • Abbosbek Fayzullayev 4,0 • A marqué un but historique dans un but vide et a provoqué des fautes.

• 5 passes réussies, 16 pertes de balle enregistrées. • Trop de pertes de balle, manque d'efficacité pour dynamiser les attaques. • Eldor Shomurodov 4,0 • A créé une occasion de but avec sa frappe, mais a perdu le ballon dans l'axe.

• Manque de vitesse dans les dernières minutes. • Impliqué directement dans les épisodes ayant mené à deux buts.

Oston O‘runov a été presque invisible sur le terrain

L'ancien milieu de terrain du Spartak Moscou, Oston O‘runov, n'a pas pu démontrer son talent et est resté presque invisible durant la première mi-temps. C'est pourquoi l'entraîneur Fabio Cannavaro l'a remplacé à la pause avec Sherzod Nasrullayev, afin d'apporter une nouvelle énergie et plus de vitesse sur l'aile gauche. Ce changement tactique s'est largement justifié : en seconde période, étant menés au score, nos représentants ont commencé à jouer de manière plus dangereuse et active en attaque, le ballon circulant davantage sur ce flanc gauche. Cependant, les statistiques personnelles d'O‘runov n'avaient rien de remarquable : en 45+5 minutes de jeu, il n'a touché le ballon que 8 fois, dont seulement deux passes réussies vers ses coéquipiers. Les analystes de la publication l'ont jugé totalement déconnecté du jeu.

Fayzullayev : But historique, mais trop de pertes de balle

L'ancienne star du CSKA Moscou, Abbosbek Fayzullayev, est devenu l'auteur d'un but historique pour notre pays en visant avec précision un but vide depuis une distance favorable dans la surface adverse, et a obtenu plusieurs coups de pied arrêtés dangereux. Cependant, les experts ont noté que ses contributions positives étaient rares en dehors de ces actions. Comme lors des matchs précédents, Abbosbek a souvent rendu le ballon à l'adversaire en ligne d'attaque et n'a pas suffisamment contribué au développement des offensives. Les chiffres montrent que tandis qu'il n'a réussi que 5 passes, il a perdu le ballon à 16 reprises, et ses 6 passes aériennes n'ont pas atteint leur cible. Bien qu'il ait été déplacé sur l'aile gauche après la pause, cette tactique n'a pas radicalement changé la situation.

Les situations controversées d'Eldor Shomurodov

Le capitaine de notre équipe nationale et ancien attaquant du FC Rostov, Eldor Shomurodov, a été au centre de deux occasions de but. Dans le premier cas, lorsque Dostonbek Hamdamov a centré depuis l'aile gauche, Eldor a décoché une frappe puissante forçant l'erreur du gardien Vargas — le ballon repoussé a ensuite été transformé en but par Fayzullayev. Cependant, la joie fut de courte durée ; cinq minutes plus tard, pressé par l'adversaire au milieu de terrain, Shomurodov a perdu le ballon au profit de Puerta, et le deuxième but de la Colombie est né de cette erreur grossière. Dans les dernières secondes du match, à la 90+2e minute, Eldor a manqué une occasion faute de ne pas avoir été assez rapide sur l'aile droite de la surface adverse ; bien que Jhon Arias, arrivé le premier, ait semblé faire une main, l'arbitre n'a pas accordé de penalty dans cette situation litigieuse.

Conclusion finale des commentateurs sportifs de Zamin : Pour nos principaux légionnaires ayant acquis une grande expérience dans le championnat russe, le premier match de la Coupe du Monde a été bien plus difficile que prévu. Bien sûr, ces notes ne visent pas à briser le moral de nos joueurs, mais à tirer les bonnes conclusions des lacunes. Nous attendons maintenant une équipe du Portugal frustrée, menée par Cristiano Ronaldo. Nous sommes convaincus que Fabio Cannavaro corrigera les erreurs des joueurs pour afficher un jeu véritablement combatif lors de la prochaine journée. Montre toute ta force, Ouzbékistan, nous continuons à croire en toi !

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