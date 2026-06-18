Arsenal et l'attaquant du PSG Bradley Barcola : les Londoniens en tête de la course au transfert

Le club londonien d'Arsenal envisage sérieusement la piste de l'ailier du Paris Saint-Germain Bradley Barcola pour renforcer sa ligne d'attaque. L'équipe de Mikel Arteta est actuellement le principal prétendant pour recruter le joueur français. Selon le journal Independent, les « Gunners » étudient la possibilité d'envoyer une offre officielle lors du mercato est. C'est ce que rapporte Goal.com.

Bradley Barcola n'est pas opposé à l'idée de lier son avenir à la Premier League anglaise. Alors que les incertitudes sur son avenir augmentent à Paris, le joueur a lui-même indiqué être prêt à relever de nouveaux défis dans sa carrière. La direction d'Arsenal considère le talent de 23 ans comme un joueur capable de renforcer considérablement l'équipe première.

Concurrence et valeur du transfert

Bien qu'Arsenal mène la course, le club de Liverpool suit également la situation de près. Les Merseysiders considèrent Barcola comme un candidat valable dans le cadre de la restructuration de leur attaque. La direction du PSG ne souhaite pas laisser partir sa star facilement et l'estime à environ 60 millions de livres sterling.

Selon certaines informations, le désir du joueur de quitter le PSG pourrait également être dû au fait qu'il n'ait pas été titularisé lors du match contre Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Bien que les Parisiens préféreraient garder le joueur, ils sont prêts à effectuer des changements dans l'effectif si une offre appropriée arrive avant la clôture du mercato.

Changements dans l'effectif d'Arsenal

Si ce transfert se concrétise, Bradley Barcola sera en concurrence avec des joueurs comme Gabriel Martinelli et Leandro Trossard sur l'aile gauche d'Arsenal. Cela élargira les options de rotation pour Mikel Arteta et augmentera le potentiel offensif de l'équipe. Parallèlement, le club londonien n'a pas non plus abandonné son intérêt pour la star d'Aston Villa, Morgan Rogers.

Arsenal ambitionne de poursuivre sa progression réussie de la saison dernière et de lutter pour le titre. L'arrivée d'un joueur rapide et technique comme Bradley Barcola devrait enrichir davantage les schémas tactiques de l'équipe. La prochaine étape des négociations entre les parties est désormais attendue.