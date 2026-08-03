Le club anglais de Liverpool a intensifié ses efforts pour renforcer son effectif avant la clôture du mercato. L’attaquant du Paris Saint-Germain Bradley Barcola est devenu la principale cible des Reds, mais les deux parties restent engagées dans des négociations difficiles concernant le prix du joueur. La demande de 145 millions de livres sterling formulée par le club parisien pour l’international français empêche Liverpool d’agir dans la précipitation. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Mark McAdam, journaliste de Sky Sports News, lors de l’émission The Transfer Show, aucune négociation officielle n’a encore débuté entre les deux clubs au sujet de Barcola. La direction de Liverpool apprécie fortement le talent du joueur, mais considère les exigences financières fixées par le Paris Saint-Germain comme excessives et demande une révision des conditions.

Une approche pragmatique et une stabilité financière

La direction de Liverpool a décidé de ne pas formuler d’offre à un montant qu’elle juge inacceptable, tout en restant fidèle à la politique tarifaire interne du club. Pour faire baisser le prix du transfert, le PSG doit assouplir sa position, faute de quoi l’opération ne se concrétisera pas. Après avoir recruté Viktor Muñoz pour 40 millions d’euros, le club de la Mersey adopte cette fois une politique de recrutement encore plus prudente et calculée.

D’après la source, Bradley Barcola ne se projette plus dans l’avenir au sein du club parisien et serait prêt à rejoindre une autre équipe. Liverpool pourrait être une destination idéale pour la suite de sa carrière. Toutefois, tant que le Paris Saint-Germain ne réduira pas ses exigences, les Anglais ne se précipiteront pas pour présenter une offre officielle et se tiennent prêts à des négociations prolongées.

Les problèmes sur le terrain et la situation de l’équipe

Les efforts actuels sur le marché des transferts ne sont pas le fruit du hasard. Après des résultats irréguliers lors des matchs de pré-saison et les derniers revers, l’entraîneur principal avait ouvertement déclaré qu’il était urgent de renforcer l’effectif. Les qualités d’un joueur vedette de ce calibre sont indispensables pour corriger les tensions et le manque d’équilibre observés dans le jeu de l’équipe.

À ce stade, la direction de Liverpool reste fidèle à ses principes et attend avec impatience une concession du PSG sur le prix. Si le club parisien ramène ses exigences à un niveau raisonnable, ce transfert très médiatisé pourrait encore être conclu avant la fermeture du mercato.