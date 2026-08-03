Nikolo Tresoldi : Je suis supporter de Milan depuis l’enfance, nous verrons pour l’avenir

L’attaquant du Club Brugge, Nikolo Tresoldi, a déclaré dans une interview à la presse italienne qu’il était supporter de Milan depuis son enfance et a expliqué l’importance de ce club pour lui. Selon Goal.com rapporte que le joueur a également évoqué les traditions familiales et les souvenirs liés à Milan.

Footballeur italo-allemand, Tresoldi évolue actuellement au Club Brugge, en Belgique, et avec les équipes de jeunes allemandes. Selon lui, son attachement à Milan lui vient de son grand-père, et ses racines familiales ont joué un rôle important dans ce choix.

Les souvenirs d’enfance liés à Milan

Dans une interview accordée au podcast My Turnover, Nikolo Tresoldi s’est souvenu de la manière dont il était devenu supporter de cette équipe :

Son grand-père était supporter de Milan et avait autrefois entraîné au golf Marco van Basten, Frank Rijkaard et Ruud Gullit.

Le joueur a expliqué que c’est sous l’influence de son grand-père qu’il était devenu un fervent supporter des Rossoneri et qu’il suivait toujours leurs matchs aujourd’hui.

Interrogé sur la possibilité de défendre un jour les couleurs de cette équipe, le joueur n’a pas donné de réponse précise, soulignant que l’avenir le dira.

Le joueur a indiqué avoir été inspiré par les performances de Filippo Inzaghi durant sa formation, avant de suivre Luis Suárez. Aujourd’hui, il étudie attentivement les mouvements d’attaquants comme Robert Lewandowski et Harry Kane.

Ses impressions sur Rafael Leão

Au cours de l’interview, l’attaquant a également partagé son opinion sur Rafael Leão, le leader de Milan. Tresoldi a raconté avoir rencontré personnellement le Portugais au stade San Siro et a salué ses qualités.

Selon les informations disponibles, malgré les blessures et les difficultés rencontrées récemment par Leão, Tresoldi a fermement affirmé que Milan ne le vendrait pas. Selon l’attaquant, Leão a été l’une des figures essentielles dans la conquête du titre par Milan, et il est convaincu que le Portugais retrouvera son meilleur niveau.