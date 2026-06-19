Calendrier de la Premier League anglaise pour la saison 2026-27 dévoilé

Une nouvelle ère commence pour le football anglais : le calendrier officiel des matchs de la Premier League pour la saison 2026-27 a été publié. Cette saison attire l'attention des fans non seulement pour la course au titre, mais aussi pour les changements majeurs d'entraîneurs dans les grands clubs. Alors que le champion en titre, Arsenal, se prépare à défendre son titre, ses principaux rivaux entreront sur le terrain sous la direction de nouveaux entraîneurs. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, Arsenal, dirigé par Mikel Arteta et ayant remporté le titre après une pause de 22 ans la saison dernière, ouvrira la saison. Les « Gunners » accueilleront lors de la première journée Coventry, de retour dans l'élite. Le club londonien, après avoir échoué en finales de la Ligue des Champions et de la Carabao Cup la saison dernière, devrait cette fois se concentrer sur le maintien de son hégémonie dans le championnat national.

Une nouvelle rivalité entre les géants

Il y a également de bonnes nouvelles pour les supporters de Manchester United. Après l'expérience infructueuse avec Ruben Amorim, l'équipe a retrouvé sa stabilité sous la direction de la légende Michael Carrick. Ayant terminé la saison dernière dans le top 3 et décroché un billet pour la Ligue des Champions, Carrick exercera désormais en tant qu'entraîneur permanent. Les « Red Devils » débuteront la nouvelle saison à l'extérieur face au promu Hull City.

L'arrivée de nouveaux entraîneurs permanents dans des équipes comme Manchester City, Liverpool et Chelsea apporte un éclat particulier à la saison. Ces clubs, dominants dans le football anglais ces dernières années, ont planifié des campagnes de transferts ambitieuses pour détrôner Arsenal. Les derbys entre Manchester City et Manchester United, ainsi que les confrontations entre Arsenal et Liverpool, seront sans aucun doute déterminants pour le classement.

Les matchs centraux de la saison

Selon le calendrier, plusieurs rencontres passionnantes attendent les supporters. Les matchs suivants pourraient être décisifs dans la course au titre :

Arsenal – Brighton (l'un des premiers tests importants de la saison) ;

Manchester United – Manchester City (le derby de Manchester) ;

Manchester United – Tottenham (la lutte pour le top 4) ;

Manchester United – Ipswich Town.

Pour les passionnés de football ouzbeks, la nouvelle saison de Premier League s'annonce passionnante. Considérée comme la ligue la plus forte au monde, cette compétition se distingue par son intensité et ses résultats imprévisibles. On s'attend à ce que les tactiques des nouveaux entraîneurs et les performances des stars portent le niveau du championnat vers des sommets encore plus élevés.

En conclusion, la saison 2026-27 sera pour Arsenal l'occasion de consolider sa position, tandis que pour les clubs de Manchester et Liverpool, ce sera la saison pour reconquérir le trône perdu. Ce marathon, où chaque journée et chaque point auront une valeur d'or, débutera en août.