Le Japon perpétue la tradition vieille de 400 ans des combats d'araignées (vidéo)

Au Japon, la compétition de combats d'araignées, qui compte plus de 400 ans d'histoire, perdure encore aujourd'hui. Selon les légendes, à la fin du XVIe siècle, les samouraïs ont instauré cette tradition pour remonter le moral guerrier et comme divertissement.

Pour se préparer à la compétition, les participants capturent des araignées femelles et les élèvent de manière spéciale. Bien que ces araignées soient venimeuses, leur venin ne présente pas de danger sérieux pour l'homme.

Lors du combat, les araignées s'affrontent sur un bâton spécial. Celle qui pique son adversaire en premier, l'enveloppe dans sa toile ou le fait tomber du bâton est déclarée vainqueur. Cette compétition insolite continue de susciter l'intérêt en tant que l'une des traditions ancestrales du Japon.