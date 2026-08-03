Le PSG s'associe à Google : Gemini devient l'assistant officiel du club

Le Paris Saint-Germain souhaite désormais prolonger ses succès sur le terrain dans le domaine technologique. Le club parisien a entamé un partenariat premium avec Google courant jusqu'en 2029, choisissant Gemini comme assistant officiel en intelligence artificielle et Google Pixel comme smartphone officiel.

Ce partenariat ne se limite pas à un simple accord publicitaire. Les deux parties prévoient de rapprocher les supporters de la vie du club grâce à l'intelligence artificielle, au contenu mobile et aux expériences numériques au stade.

Quel rôle Gemini jouera-t-il au PSG ?

Selon l'accord, Gemini obtient le statut d'assistant IA officiel du club parisien. Cependant, le PSG n'a pas encore entièrement divulgué dans quels processus internes précis l'intelligence artificielle sera utilisée.

Les orientations probables pourraient inclure :

la création de contenu numérique interactif pour les supporters ;

le développement de nouveaux formats sur les réseaux sociaux du club ;

la facilitation de la communication avec le public dans différentes langues ;

la fourniture d'informations rapides sur les matchs, les joueurs et l'histoire du club ;

la création d'une expérience de supporter personnalisée.

Ces opportunités sont considérées comme des axes de développement potentiels du partenariat. Aucune information officielle n'a été communiquée quant à l'implication de Gemini dans la préparation des joueurs, les transferts ou les décisions tactiques.

Pixel devient le smartphone officiel du club

Google Pixel apparaît désormais comme le smartphone officiel du PSG. Cela pourrait permettre au club de capturer des coulisses, des entraînements et du contenu spécial destiné aux supporters via les appareils Pixel.

Google avait déjà établi un partenariat similaire avec l'équipe nationale de France. Dans le cadre de ce projet, les smartphones Pixel avaient été mis à disposition de l'équipe des réseaux sociaux pour immortaliser les moments forts sur le terrain et en coulisses.

C'est pourquoi, dans le cadre du partenariat avec le PSG, les capacités de la caméra, le traitement d'image par IA et le contenu mobile instantané pourraient devenir des axes prioritaires.

Une zone spéciale Google sera ouverte au Parc des Princes

Dans le cadre du partenariat, il est également prévu d'aménager une zone dédiée à Google au sein du stade résidentiel du PSG, le Parc des Princes.

Dans cet espace, les supporters pourront :

tester les smartphones Pixel ;

découvrir les capacités de Gemini ;

participer à des expériences de football interactives ;

créer du contenu photo et vidéo spécial.

La date d'ouverture de cette zone spéciale et les services précis qui y seront proposés n'ont pas encore été annoncés.

Pourquoi Google a-t-il choisi précisément le PSG ?

Le PSG ne fonctionne pas seulement comme un club de football, mais comme une marque mondiale unissant le sport, la mode, la musique et la culture moderne. Pour Google, s'associer à un tel club offre l'opportunité de présenter les produits Pixel et Gemini à un vaste public international.

Pour le PSG, l'accord avec Google offre trois avantages majeurs :

Orientation Opportunité pour le club Intelligence artificielle Nouveaux formats numériques pour les supporters Technologie smartphone Contenu mobile rapide et de qualité Expérience au stade Services interactifs et nouvelles animations Marketing mondial Nouveau public et revenus de partenariat

À cet égard, cet accord ressemble davantage à un partenariat technologique étendu qu'à un sponsoring classique.

Google étend son influence dans le football

Google a récemment multiplié ses partenariats liés au football. À l'approche de la Coupe du Monde 2026, l'entreprise a annoncé sa collaboration avec les équipes nationales de France et d'Argentine, prévoyant d'unir les fonctionnalités de Search, Gemini et Pixel pour les supporters de football.

Dans le cadre de l'accord avec la Fédération Française de Football, Gemini a également obtenu le statut d'assistant IA officiel et Pixel celui de smartphone officiel de l'équipe nationale.

Le nouvel accord avec le PSG témoigne de la stratégie de Google visant à mettre en avant ses technologies dans le football de clubs, après les sélections nationales.

Le PSG entre dans une nouvelle dimension en tant double champion d'Europe

Le club parisien entame ce partenariat lors de l'une des périodes les plus fastes de son histoire. Le PSG a battu l'Inter 5-0 en finale de la Ligue des champions 2024/25, puis a défendu son titre européen la saison suivante en s'imposant aux tirs au but face à Arsenal.

Ainsi, le club parisien est devenu la deuxième équipe après le Real Madrid à s'imposer deux fois d'affilée à l'ère de la Ligue des champions.

Ce prestige sur le terrain renforce également la valeur commerciale de l'accord avec Google : l'entreprise technologique collabore avec le double champion d'Europe en titre.

Qu'est-ce que ce partenariat va changer pour les supporters ?

Pour l'instant, la valeur financière du contrat et les produits spécifiques basés sur Gemini n'ont pas été révélés. Il est donc trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein du club.

Cependant, la direction de l'accord est claire : les supporters du PSG ne doivent plus se contenter de suivre les matchs au stade ou à la télévision, mais établir une relation plus étroite avec le club grâce à l'IA, aux smartphones et aux services numériques interactifs.

Si pour Google il s'agit d'une opportunité de pénétrer le public du football, pour le PSG c'est une étape supplémentaire pour transformer un simple club de sport en une marque technologique et médiatique mondiale.

Selon vous, quelle tâche un club de football devrait-il confier en premier lieu à Gemini : la communication avec les supporters ou l'analyse des matchs ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !