Igor Ledyakhov, ancien footballeur célèbre et expert, triple champion de Russie avec le Spartak Moscou, a partagé son avis sur la force et le potentiel actuels de l'équipe nationale d'Ouzbékistan après ses débuts en phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Bien que nos représentants aient concédé une défaite 1-3 face à la Colombie lors de la première journée, l'expert russe a hautement salué l'accomplissement historique de l'équipe.

Le match contre la Colombie et des débuts historiques

Selon Igor Ledyakhov, malgré la défaite lors du premier match du Mondial, l'équipe nationale d'Ouzbékistan mérite un grand respect.

Igor Ledyakhov sur la participation de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde : « Pour l'Ouzbékistan, le simple fait d'atteindre la phase finale de la Coupe du Monde 2026 est un exploit immense. Certes, lors du premier match contre la Colombie, ils n'ont pas paru très convaincants sur le terrain. Mais l'Ouzbékistan doit tout de même être respecté, car ils participent au Mondial pour la première fois de leur histoire ».

Ouzbékistan et Russie : qui est le plus fort actuellement ?

À la question très débattue parmi les passionnés de football : « L'Ouzbékistan est-il aujourd'hui plus fort que l'équipe nationale de Russie ? », Ledyakhov a répondu avec calme et objectivité :

L'équilibre des forces : Selon l'expert, le niveau des deux équipes nationales est actuellement très proche.

La croissance en Ouzbékistan : Le football se développe de manière systémique en Ouzbékistan, et les joueurs locaux acquièrent de l'expérience en participant activement à des compétitions prestigieuses en Europe.

Le problème de la Russie : Le football russe, en raison de l'isolement international actuel, est privé de la possibilité d'évaluer objectivement et précisément son niveau réel.

Les stars sous les projecteurs : Shomurodov et Fayzullaev

En parlant des stars du football ouzbek bien connues des supporters russes, Ledyakhov a reconnu leur haut niveau, tout en rappelant qu'il existe en Russie des joueurs capables de leur répondre dignement :

Eldor Shomurodov — a défendu avec succès les couleurs du Rostov en Premier League russe et dirige aujourd'hui l'équipe nationale en tant que capitaine.

Abbosbek Fayzullaev — un talent qui a marqué le football russe par ses performances éclatantes au CSKA Moscou.

« Nous avons également suffisamment de jeunes talentueux, mais le problème principal est que, dans les conditions actuelles, nous ne pouvons pas voir leur niveau réel sur la scène internationale », a ajouté l'expert.

Prochainement : le super-match contre le Portugal

Dans le cadre de la 2ème journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale d'Ouzbékistan s'apprête à disputer un match crucial contre l'un des géants du football mondial : le Portugal. Tirant les leçons des erreurs commises contre la Colombie, nos représentants entreront sur le terrain pour tenter de décrocher leurs premiers points. Nous souhaitons bonne chance aux joueurs de Fabio Cannavaro pour cette rencontre intense !