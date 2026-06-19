Coupe du Monde 2026 : Messi, Rezayan et Cornelius parmi les meilleurs de la première journée

La Coupe du Monde 2026 historique, qui a débuté sur les terrains d'Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), offre déjà des moments inoubliables à des millions de supporters dès sa première journée. Alors que s'achève la 1ère journée de ce festival mondial du football, réunissant pour la première fois 48 équipes nationales, la Fédération internationale de football (FIFA) a officiellement FIFA Power Rankings annoncé les meilleurs performeurs de la phase initiale via son système.

Selon les résultats du classement, de véritables légendes et des héros inattendus se sont distingués sur chaque ligne du terrain.

Ligne d'attaque : Lionel Messi est inarrêtable (Argentine)

L'équipe nationale d'Argentine, championne du monde en titre, a débuté le Mondial avec beaucoup d'assurance. Lors du match contre l'Algérie (3:0), le capitaine Lionel Messi a une nouvelle fois prouvé son niveau :

Hattrick : Messi a marqué trois buts lors de la rencontre, assurant une large victoire à son équipe.

Influence majeure : Il n'a pas seulement marqué, mais il a réalisé à lui seul environ 60 % de tous les tirs cadrés de l'Argentine vers le but adverse.

Créativité : Ramin Rezayan, un leader inattendu (Iran)

Le meilleur indicateur de la 1ère journée pour l'organisation des attaques et le jeu créatif sur le terrain revient au représentant de l'équipe nationale d'Iran, Ramin Rezayan.

Lors du match nul combatif (2:2) contre la Nouvelle-Zélande, Rezayan a évolué en tant que défenseur latéral droit.

Malgré son rôle défensif, il est devenu le leader du tournoi dans l'organisation des offensives en délivrant à ses coéquipiers 16 passes clés durant le match.

Mur défensif : Statistiques impressionnantes pour Derek Cornelius (Canada)

En termes d'actions défensives et d'interceptions d'attaques adverses, le défenseur canadien Derek Cornelius a été inégalé. Lors du match contre la Bosnie-Herzégovine (1:1), il a fait office de véritable « forteresse » près de son but.

Découvrez ses statistiques personnelles impressionnantes de la 1ère journée :

Élément défensif Statistique Interceptions 17 Dégagements (Clearances) 13 Tirs contrés (Blocks) 4 Tacles 4 Duels aériens gagnés 8

Fait important sur le tournoi : La Coupe du Monde 2026, qui se déroulera jusqu'au 19 juillet, est la plus grande compétition de l'histoire du football. Grâce au nouveau format, les chances pour des équipes et des talents inattendus de s'illustrer sont très élevées. Alors que le champion en titre, l'Argentine, a réussi son début de défense du titre, des joueurs du Canada et de l'Iran prouvent qu'ils ne sont pas en reste face aux géants mondiaux sur le plan individuel.

Continuez à suivre avec nous les statistiques passionnantes, les records et les mises à jour des Power Rankings lors des prochaines journées du Mondial !