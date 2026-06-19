Harry Kane privilégie la victoire collective aux records personnels

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Harry Kane privilégie la victoire collective aux records personnels

Pour Harry Kane, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale d'Angleterre, les distinctions individuelles et la course au titre de meilleur buteur ne sont pas l'objectif principal. L'attaquant du Bayern préfère remporter des trophées majeurs avec sa sélection plutôt que de rivaliser avec des stars comme Lionel Messi ou Kylian Mbappe. C'est ce qu'a souligné l'ancien défenseur Danny Mills lors d'un entretien avec Goal.com. Goal.com rapporte .

Actuellement, lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord, Kane a commencé à inscrire des buts. Notamment, lors du dernier match contre la Croatie, il a inscrit un doublé, portant son total à 81 buts avec la sélection. Cependant, selon les experts, gagner un duel à distance contre Lionel Messi ou Erling Haaland est pour lui une question secondaire.

Résultats personnels et succès collectif

Selon Danny Mills, Harry Kane souhaite s'identifier davantage à Olivier Giroud. On sait que l'attaquant français, bien qu'il n'ait pas marqué un seul but lors de la Coupe du Monde 2018, a fini par remporter la médaille d'or. Pour Kane, devenir champion du monde, même sans marquer, est plus important que de quitter un tournoi avec le « Soulier d'or » en quarts de finale.

« Il y a certains attaquants de classe mondiale pour qui les objectifs personnels priment sur ceux de l'équipe. Ils peuvent être un peu plus égoïstes, mais Kane n'est pas de ceux-là. Il connaît ses capacités et les résultats des autres stars ne le stressent pas », déclare Mills.

Actuellement, l'équipe d'Angleterre dirigée par Thomas Tuchel aspire au succès mondial. En tant que capitaine, Kane a assumé non seulement la tâche de marquer, mais aussi celle de diriger sur le terrain. Il a remporté trois fois le « Soulier d'or » en Premier League avec Tottenham et bat plusieurs records individuels en Allemagne, mais il manque encore un trophée collectif prestigieux dans sa vitrine.

Ainsi, Harry Kane ne se concentre pas sur le nombre de buts marqués par des rivaux comme Lionel Messi ou Kylian Mbappe, mais sur l'accession de l'équipe d'Angleterre au titre tant attendu. Pour lui, le plus important n'est pas ses 81 buts en 115 matchs, mais le trophée levé après le coup de sifflet final.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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