Liverpool prêt à offrir 100 millions d'euros pour Yan Diomande

Le club anglais de Liverpool est sur le point de réaliser un nouveau coup retentissant sur le marché des transferts. Les Mersyside ont exprimé leur volonté de payer une somme record de 86 millions de livres sterling (environ 100 millions d'euros) pour Yan Diomande, le talentueux attaquant du RB Leipzig. Ce mouvement s'inscrit dans la stratégie de renouvellement profond de la ligne d'attaque de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com.

La direction du club voit l'international ivoirien comme le candidat principal pour succéder à Mohamed Salah, leader historique de l'équipe. Selon le Liverpool Echo, les négociations entre Liverpool et le RB Leipzig se sont considérablement intensifiées jeudi. Si ce transfert se concrétise, Diomande deviendra l'un des achats les plus chers de l'histoire du club.

Résistance de Leipzig et prix du transfert

Selon les premières informations, le club allemand a rejeté la première offre officielle de Liverpool. Le RB Leipzig a l'intention de conserver sa star de 19 ans et lui propose un nouveau contrat. Le club allemand prévoit d'inclure une clause libératoire élevée pour protéger la valeur marchande du joueur.

Bien que les relations entre les deux clubs soient excellentes après les transferts de Naby Keita, Ibrahima Konaté et Dominik Szoboszlai, le club de Bundesliga ne compte pas céder facilement cette fois-ci. D'après Goal.com, le RB Leipzig demanderait environ 130 millions d'euros (112 millions de livres) pour son actif précieux. Ce n'est que si cette somme est offerte qu'ils envisageront de laisser partir le joueur.

L'après-Salah et le plan du nouvel entraîneur

L'importance de ce transfert est cruciale pour Liverpool. L'attaquant légendaire Mohamed Salah a annoncé qu'il quitterait les Mersyside à la fin de la saison actuelle. Remplacer la star égyptienne, meilleur buteur de l'équipe lors de huit des neuf dernières saisons, est une priorité pour le nouvel entraîneur Andoni Iraola.

Le technicien espagnol, qui a succédé à Arne Slot, a commencé à instaurer un style de jeu agressif et offensif. Avec 12 buts et 9 passes décisives en 33 matchs la saison dernière, Yan Diomande a prouvé qu'il correspondait parfaitement aux schémas tactiques d'Iraola. Le joueur participe actuellement à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, attirant l'attention de nombreux grands clubs grâce à ses performances éclatantes.

Si Liverpool paie la somme attendue, Diomande montera à la troisième place du classement des transferts les plus chers du club. Pour l'instant, Florian Wirtz (116 millions de livres) et Alexander Isak (125 millions de livres), détenteur du record du football britannique, sont en tête.