La coupe de la nouvelle organisation internationale — «World Boxing» qui se déroule à Guiyang, en Chine, arrive à sa phase décisive. Selon les informations officielles de la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, les représentants de l'école ouzbèke de boxe ont pris une avance numérique absolue lors de la phase finale du tournoi.

Dans cette compétition réunissant de nombreux pays puissants, vous pouvez consulter dans le tableau suivant le nombre de sportifs de chaque pays ayant obtenu le droit de lutter pour le prix principal :

Classement des finalistes de la coupe «World Boxing»

Pays Nombre de finalistes Position et état actuel Ouzbékistan 7 athlètes Leader du tournoi ! Prétendant à l'or avec l'effectif le plus important Chine 6 athlètes Offre une concurrence digne en tant qu'hôte Kazakhstan 5 athlètes Complète traditionnellement le top 3 France 4 athlètes Meilleur résultat parmi les pays du continent européen Inde 4 athlètes A prouvé sa croissance des dernières années en finale Brésil 3 athlètes Le principal espoir d'Amérique du Sud dans le tournoi Angleterre 2 athlètes Deux représentants britanniques monteront sur le ring États-Unis 2 athlètes La force de frappe principale d'Amérique du Nord Italie 2 athlètes Les prochains représentants de la boxe européenne Azerbaïdjan 1 athlète Seul finaliste de l'école du Caucase Bulgarie 1 athlète Résultat maximal avec un effectif limité Allemagne 1 athlète Le boxeur allemand luttera pour l'or Canada 1 athlète L'un des participants inattendus de la finale Taipei 1 athlète Un autre représentant asiatique en lice pour les médailles

Domination géopolitique (Rois du ring) : Le top 3 des pays ayant qualifié le plus de boxeurs pour la phase finale (Ouzbékistan, Chine et Kazakhstan) est entièrement composé de représentants du continent asiatique. En particulier, le fait que nos compatriotes aient atteint la finale avec 7 représentants démontre clairement que la place et le potentiel de la boxe ouzbèke dans le monde sont toujours au sommet.

Des combats finaux intenses et sans concession nous attendent. Nous souhaitons à tous nos boxeurs qui défendent l'honneur de notre pays de remporter les médailles d'or et de faire retentir fièrement l'hymne de l'Ouzbékistan sur le ring de Guiyang ! Allez l'Ouzbékistan !