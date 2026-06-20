Coupe du Monde : l'Ouzbékistan premier mondial en nombre de finalistes

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Coupe du Monde : l'Ouzbékistan premier mondial en nombre de finalistes

La coupe de la nouvelle organisation internationale — «World Boxing» qui se déroule à Guiyang, en Chine, arrive à sa phase décisive. Selon les informations officielles de la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, les représentants de l'école ouzbèke de boxe ont pris une avance numérique absolue lors de la phase finale du tournoi.

Dans cette compétition réunissant de nombreux pays puissants, vous pouvez consulter dans le tableau suivant le nombre de sportifs de chaque pays ayant obtenu le droit de lutter pour le prix principal :

Classement des finalistes de la coupe «World Boxing»

Pays

Nombre de finalistes

Position et état actuel

Ouzbékistan

7 athlètes

Leader du tournoi ! Prétendant à l'or avec l'effectif le plus important

Chine

6 athlètes

Offre une concurrence digne en tant qu'hôte

Kazakhstan

5 athlètes

Complète traditionnellement le top 3

France

4 athlètes

Meilleur résultat parmi les pays du continent européen

Inde

4 athlètes

A prouvé sa croissance des dernières années en finale

Brésil

3 athlètes

Le principal espoir d'Amérique du Sud dans le tournoi

Angleterre

2 athlètes

Deux représentants britanniques monteront sur le ring

États-Unis

2 athlètes

La force de frappe principale d'Amérique du Nord

Italie

2 athlètes

Les prochains représentants de la boxe européenne

Azerbaïdjan

1 athlète

Seul finaliste de l'école du Caucase

Bulgarie

1 athlète

Résultat maximal avec un effectif limité

Allemagne

1 athlète

Le boxeur allemand luttera pour l'or

Canada

1 athlète

L'un des participants inattendus de la finale

Taipei

1 athlète

Un autre représentant asiatique en lice pour les médailles

Domination géopolitique (Rois du ring) :

Le top 3 des pays ayant qualifié le plus de boxeurs pour la phase finale (Ouzbékistan, Chine et Kazakhstan) est entièrement composé de représentants du continent asiatique. En particulier, le fait que nos compatriotes aient atteint la finale avec 7 représentants démontre clairement que la place et le potentiel de la boxe ouzbèke dans le monde sont toujours au sommet.

Des combats finaux intenses et sans concession nous attendent. Nous souhaitons à tous nos boxeurs qui défendent l'honneur de notre pays de remporter les médailles d'or et de faire retentir fièrement l'hymne de l'Ouzbékistan sur le ring de Guiyang ! Allez l'Ouzbékistan !

OuzbékistanChineKazakhstanFranceInde
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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